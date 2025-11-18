為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國稱美對台軍售違反一中原則 我外交部：顛倒是非、政治操弄

    2025/11/18 21:12 記者黃靖媗／台北報導
    我國外交部痛批，中國謬引「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作。（資料照）

    我國外交部痛批，中國謬引「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作。（資料照）

    美國日前批准價值達3.3億美元的對台軍售，遭中國國防部發言人張曉剛直指美方此舉已嚴重違反一中原則。對此，我國外交部痛批，中國謬引「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作；外交部也強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

    外交部今（18）日表示，再次感謝美國依據《台灣關係法》以及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，協助我國維持足夠的自我防衛能力。

    外交部說，針對中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部則予以最嚴厲的譴責。

    外交部重申，我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

    外交部指出，近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定，國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀，台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

