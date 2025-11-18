為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國威脅斬首日相 美退將直呼太crazy、Kolas批中巨嬰心態

    2025/11/18 20:51 記者陳昀／台北報導
    蒙哥馬利提到中共近日威脅要砍日本首相高市早苗的頭，直呼「中國的外交部和媒體實在太crazy」，讓Kolas忍不住笑出來。（圖擷取自Kolas臉書）

    蒙哥馬利提到中共近日威脅要砍日本首相高市早苗的頭，直呼「中國的外交部和媒體實在太crazy」，讓Kolas忍不住笑出來。（圖擷取自Kolas臉書）

    前總統府發言人Kolas Yotaka今晚在臉書發文表示，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）在與她視訊對談時，主動提及中共近日威脅要斬首日本首相高市早苗，並真情流露地說「中國的外交部和媒體實在太crazy」；Kolas認為，中共攻擊高市的言論，不是因為高市「魯莽」，而是中國把全世界都當成「中國的一部分」。

    Kolas指出，她與馬克蒙哥馬利將軍有一場對話，從頭到尾都討論嚴肅的議題，直到我問到台海兵推時日軍的角色時，蒙哥馬利主動提到中共近日威脅要砍日本首相高市早苗的頭，「中國的外交部和媒體實在太crazy。」因為蒙哥馬利的真情流露，她忍不住笑出來。

    Kolas認為，近來中共攻擊高市早苗的言論，不是高市的「魯莽」造成，也不是我們讀錯日本憲法，而是因為中共把全世界都變成「一部分」，自以為台灣是中國的一部分、台灣海峽是中國的一部分，連南海、黃海都說成是中華人民共和國的一部分。

    Kolas諷刺說，中國把「全世界」都變成了自己的「一部分」，把台灣、菲律賓、日本都看成中國的領土，有人「亂來」就想砍頭，這種巨嬰心態當然很crazy。

    Kolas說明，蒙哥馬利將軍是現任美國華府智庫保衛民主基金會FDD的網路與技術創新中心（CCTI）主任與資深研究員，他是美國海軍少將退役，曾是美國太平洋司令部作戰主任，曾經率領美國第七艦隊驅逐艦和護衛艦，也曾是第15驅逐艦中隊和75.4特遣艦隊打擊群的指揮官。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播