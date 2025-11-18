美國關稅中區說明會 何欣純：930億韌性預算要「看得到、吃得到」

經濟部舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」，立委何欣純盼930億元韌性預算要「看得到、吃得到」。（圖由何欣純提供）

經濟部今天在台中辦「因應美國關稅說明會」，出席的立委何欣純強調，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的業者「看得到、吃得到」，真正感受到中央願意陪大家一起撐過難關。

經濟部今天下午在台中軟體園區舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」中區場，吸引百餘家廠商代表出席，經部說明如何透過研發轉型補助、金融支持、開拓多元市場及產業競爭力輔導團等方案，協助產業因應美國關稅衝擊。

何欣純表示，台中與中台灣聚集大量中小微企業與製造業，是台灣出口供應鏈的重要基地，面對全球不景氣與美國關稅的雙重衝擊，政府編列韌性特別預算，就是要把資源用在刀口上，展現政府願意陪伴業者渡過難關的決心。提醒政府支持方案行政程序一定要簡化、同時撥款要有效率，如果效率不佳、拖延撥款，等到廠商已經撐不下去，再拿到政府的補貼也為時已晚。

何欣純並轉述業者心聲，強調現階段最迫切的仍是融資問題，呼籲政府融資要準、資金要到位，利息要寬鬆。希望經濟部能跨部會溝通協調，作為產業的後盾，幫助廠商渡過難關。

何欣純並說，對於企業轉型升級，許多廠商的心聲是受關稅影響的中小微企業和基礎工業先度過難關，後續才談轉型升級，要同時照顧到勞工，讓員工在訓練與實作中，成為懂管理、懂數位、懂智慧化的高階人才，產業升級、勞工也要一起升級，企業轉型升級才有意義。

何欣純指出，在美國關稅衝擊下，對出口導向的台灣產業是嚴峻考驗，盼化危機為轉機，政府與產業攜手合作、善用這次特別預算與各項支持方案，為台灣打開下一階段產業升級與經濟發展的新局。

經濟部在台中軟體園區舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」中區場，吸引百餘家廠商代表出席。（圖由何欣純提供）

