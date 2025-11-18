為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    行政院版財劃法 南市府表態支持：補助配置優於其他版本

    2025/11/18 20:33 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市副市長葉澤山表示，南市府支持行政院版財劃法。（台南市府提供）

    台南市副市長葉澤山表示，南市府支持行政院版財劃法。（台南市府提供）

    行政院主計總處今（18）日召開「中央與地方事權劃分研商會議」，針對部分媒體報導指稱中央以削減補助款作為要脅、並僅提供一張A4紙要求地方背書等說法，與會的南市府代表、副市長葉澤山今（18）日受訪澄清，強調會議內容並無激烈交鋒，中央提供的雖多為原則性資料，但仍有具體項目，對新版財劃法不公的縣市而言屬正面訊息。

    葉澤山說明，軌道建設補助比例已明確確認，現行執行中的案件將維持不變；國立高中職改隸議題也保持現狀。整體而言，行政院版財劃法中，統籌稅款、一般性補助與計畫型補助的總額配置，均優於新版本，因此台南市支持行政院版。

    他表示，一般性補助款定位為支應地方社福、教育與基本建設等自治事項的經常性經費，並依相關指標分配；至於計畫型補助款，則屬中央政策主導，包含區域均衡、重大建設等項目，例如捷運與軌道建設等，並會依地方財力級距做分級補助。

    針對地方最關注的「基本財政需要額」，行政院指出將以三大原則審認：其一，須符合《地方制度法》屬地方自治事項；其二，屬「普遍性」與「經常性」業務，短期或特定性補助不宜納入；其三，與地方維持正常運作的基本需求有直接關聯。

    葉澤山另表示，中央於會中也強調財政弱勢地方的保障機制：若地方自主財源（基本收入）不足，統籌稅款將優先補足差額，避免影響地方提供基本服務。

    至於計畫型補助，仍依財劃法第30條，由中央各主管機關視政策需求與財政狀況核定，包括全國公共安全、防救災強化、跨區域重大建設（如捷運、TPASS、淨零、生活圈）、以及離島、原住民、偏鄉等弱勢區域的均衡發展事項。

    對於媒體報導形容中央做法粗糙、引發高雄與台南等縣市不滿的說法，葉澤山重申並不符合會議實況，強調南市對本次會議內容已有充分理解，也將持續與中央保持溝通。

    熱門推播