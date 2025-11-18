鄭麗文上任首開鍘!中常委何鷹鷺拍抖音主張統一 國民黨祭停職處分

國民黨中常委何鷹鹭近日不斷在網路上公然舔共，影片曝光後網友紛紛怒罵。（圖擷取自臉書）

國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」、「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。國民黨考紀會今晚以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間。

國民黨表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。考紀會今（18日）召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條的規定，通過予以何鷹鹭女士停止黨職處分。

另外，國民黨即將舉行第22屆中央委員及第22屆第1任中央常務委員選舉，考紀會表示，為使參選同志公平合法競爭，除了已訂定上開選舉「促進優質選風」實施要點，經提請今年8月27日第21屆中央常務委員會第165次會議核定通過，另考紀會也於今（18日）臨時委員會特別決議，中央委員、中央常務委員選舉，將以政黨法為規範，上開選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，即受案辦理，嚴肅面對社會對國民黨的期待，上述要點並將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。

國民黨中常委何鷹鹭。（資料照）

