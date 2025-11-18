藍白主席會談前夕 陳智菡曝柯P提醒黃國昌「這件事」

民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡今轉述前民眾黨主席柯文哲的提醒。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌明午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店公開會面，2黨幕僚今午先到酒店場勘，針對藍白合議題，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡今轉述前主席柯文哲的提醒，陳智菡說，柯文哲依過去經驗，善意提醒黃國昌要「掌握時間」，雙邊建立真正可溝通的幕僚平台，公開透明進行。

國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午場勘，討論包括黨主席進飯店動線、會談場地座位安排、會談送禮流程等事項，2邊幕僚談論不時面掛笑容，互動熱絡。

陳智菡在場勘中途接受媒體聯訪提到，柯文哲整合過去經驗，告訴黃國昌說要掌握時間，雙邊建立真正可溝通的幕僚平台，包含民調問題設計，多少份數，哪個時間段進行民調，都會相當程度地影響民調結果，他希望這些東西都能公開透明、充分溝通的方式來進行，這是柯文哲依過去的經驗，提出的善意提醒。

此外，針對前民眾黨立委蔡壁如喊話要鄭麗文「該讓就讓」，包含新竹、嘉義等5大戰區，李乾龍對此回應「我們都會做通盤的檢討」至於哪個區域可以藍白合，這個都是後話，他屢次強調「明天是一個好的開始。」從大罷免裡面，就看出來藍白合是很重要的一個契機，所以明天是為2026、2028開啟藍白合非常好的一個開始。

至於國民黨是否認同民眾黨過去提及的聯合政府？李乾龍回應，2028如果藍白合能重返執政，那這個再來談，「都還有時間嘛。」

國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午先到酒店場勘。（記者黃政嘉攝）

國民黨、民眾黨2黨幕僚今場勘，互動熱絡。（記者黃政嘉攝）

國民黨、民眾黨2黨幕僚與酒店人員討論藍白會場地流程事宜。（記者黃政嘉攝）

