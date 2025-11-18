為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍委嗆「全民安全指引」浪費錢 律師：花蓮4千萬便當卻沒意見

    2025/11/18 19:27 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    為了讓民眾理解災害相關的安全指引，政府將比照選舉公報模式，在明（2026）年1月5日之前，發送新版「台灣全民安全指引」給全台的980萬戶，卻遭在野黨批評浪費錢、杞人憂天。對此律師林智群指出，這本指引平均1本才6元多，而花蓮洪災期間便當錢花了4000萬元，藍委卻沒意見。

    林智群今（18）日於臉書粉專表示，政府製作的「全民安全指引」，印刷及寄送的花費共6500萬元，「王鴻薇委員發文靠邀說花這個錢是浪費。」林智群解釋，「印發980萬份，才4279萬元，加寄發費用，一本才6元多，哪裡貴了？」

    林智群批評，「傅崐萁夫妻拿走300『億』元，便當錢莫名其妙花了4000萬元，也沒看到王委員靠邀。」他更翻出王鴻薇之前停砍軍公教退休金時，「說才2800『億』元沒什麼，結果靠北全民國防花6500萬元說很貴？」

    林智群不滿，「退休軍公教都很嬌貴，全民國防都不重要嗎？錢給退休軍公教買房子、吃五星級飯店、出國旅遊，比較重要嗎？」他表示，「很多老人沒上網，印這種小冊子給他們看，知道戰爭來時應該怎麼辦，不好嗎？王委員你在歧視老人嗎？」

