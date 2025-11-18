為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中市新環保局長吳盛忠剛上任 綠議員砲火猛烈要求「拆市長炸彈」

    2025/11/18 17:33 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員聯合質詢新任環保局長吳盛忠。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員聯合質詢新任環保局長吳盛忠。（記者黃旭磊攝）

    台中市前任環保局長陳宏益，在6日因非洲豬瘟防疫疏失遭免職，新任環保局長吳盛忠今天佈達上任，首日到市議會備詢成為質詢焦點，民進黨台中市議員張芬郁要求「拆掉台中十大炸彈」，議員陳淑華說「環保炸彈都是盧秀燕放的」，要求吳盛忠負責拆市長炸彈，吳盛忠強調，優先處理廚餘問題，市長交代（廚餘）源頭減量，也將用處理內湖垃圾山經驗，親赴大里掩埋場檢視地層承載、滲出水、分類安全讓環保工作回到正軌。

    民進黨台中市議員陳雅惠、陳俞融、謝家宜及蕭隆澤等人，下午聯合質詢吳盛忠，張芬郁提問，台中市府搖搖欲墜有十大炸彈，大里垃圾山每天新增3百噸，還有廚餘、霧峰及后里掩埋場及文山焚化爐老舊招標問題，「要先拆掉哪一顆炸彈？」吳盛忠答稱，廚餘及淨零轉型減碳優先推動。

    吳盛忠表示，在台北協助內湖垃圾山轉型，也在高雄環保局任內處理過南星填海計畫，會運用最新技術協助去化焚化爐及掩埋場垃圾。

    陳淑華質問吳盛忠，拆彈不要講空話，「台中有兩大特產垃圾山、燕圾湖」，大里掩埋場透水布破損造成水源污染，廚餘後續處理都需即刻解決，究竟文山焚化爐何時動工？陳雅惠指出，垃圾山看到馬桶蓋等雜項混雜堆置，顯示分類不嚴謹，垃圾越堆越高，民眾都看得出來問題在哪，環保局需公開垃圾去向、焚化與掩埋數據並重啟第三方查核。

    吳盛忠說，台北垃圾山原放在南港山豬窟，在高雄市環保局任內協助南星垃圾填海計劃，根據外縣市經驗，垃圾篩選可回收金屬、輪胎及鐵桶標給民間廠商，可燃物去焚化廠燒，高雄市填海計畫及台北港填海都可借鏡。

    台中市環保局長吳盛忠上任首日到議會備詢。（記者黃旭磊攝）

    台中市環保局長吳盛忠上任首日到議會備詢。（記者黃旭磊攝）

