為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨支持度最高卻不樂觀 最新民調揭1危機！

    2025/11/18 17:59 即時新聞／綜合報導
    總統兼任民進黨主席賴清德。（資料照）

    總統兼任民進黨主席賴清德。（資料照）

    台灣民意基金會今天（18日）釋出一份民調，顯示目前民進黨的支持度仍然是最高，國民黨和民眾黨分居第二和第三，不過這份民調也對綠營透露一個警訊，那就是藍白支持度相加遠遠超過綠營，未來藍白合對綠營相當不利。

    台灣民意基金會調查台灣人政黨支持傾向，最新民調顯示民進黨獲得31.1%支持，國民黨25.8%，民眾黨14.7%，表示沒支持特定政黨的有24.7%，支持其他政黨的2.4%，回答不知道的則有1.3%。與10月份相比，民進黨支持度下滑了1.8個百分點，國民黨上升3.9個百分點，民眾黨上升0.3個百分點。

    雖然民進黨支持度還是最高，但藍白相加後的支持度超過綠營9.4個百分點。明年縣市長選舉，各陣營正著手布局，藍白都在謀求合作，若順利促成藍白合，對綠營而言無疑是場危機。

    此民調訪問期間為2025年11月10日至12日，共3天。對象為全國範圍20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播