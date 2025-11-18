民進黨支持度最高卻不樂觀 最新民調揭1危機！

總統兼任民進黨主席賴清德。（資料照）

台灣民意基金會今天（18日）釋出一份民調，顯示目前民進黨的支持度仍然是最高，國民黨和民眾黨分居第二和第三，不過這份民調也對綠營透露一個警訊，那就是藍白支持度相加遠遠超過綠營，未來藍白合對綠營相當不利。

台灣民意基金會調查台灣人政黨支持傾向，最新民調顯示民進黨獲得31.1%支持，國民黨25.8%，民眾黨14.7%，表示沒支持特定政黨的有24.7%，支持其他政黨的2.4%，回答不知道的則有1.3%。與10月份相比，民進黨支持度下滑了1.8個百分點，國民黨上升3.9個百分點，民眾黨上升0.3個百分點。

請繼續往下閱讀...

雖然民進黨支持度還是最高，但藍白相加後的支持度超過綠營9.4個百分點。明年縣市長選舉，各陣營正著手布局，藍白都在謀求合作，若順利促成藍白合，對綠營而言無疑是場危機。

此民調訪問期間為2025年11月10日至12日，共3天。對象為全國範圍20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法