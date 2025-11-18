為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白秘書長場勘 李乾龍：明天是很好的開始 盼讓老百姓過好日子

    2025/11/18 17:23 記者黃政嘉／新北報導
    藍白會前，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到新莊凱悅嘉軒酒店場勘。（記者黃政嘉攝）

    藍白會前，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到新莊凱悅嘉軒酒店場勘。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌明午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，全程公開，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午先到酒店場勘，討論包括黨主席進飯店動線、會談場地座位安排等事項，2黨秘書長受訪皆表示，「明天會面都是很好的開始」，李乾龍說，盼記取2024教訓，2026、2028藍白合作，讓台灣老百姓過好日子。

    李乾龍、李哲華、周榆修、民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡討論10幾分鐘後，李乾龍、周榆修先接受媒體聯訪，對於明天藍白會面是否可能觸及2026縣市長的提名？周榆修表示「都是合作好的方向的開始，一步一步往前邁進。」而民眾黨前立委陳琬惠說希望2026能出線為宜蘭縣民服務，但國民黨立委吳宗憲說誰讓誰還不一定，周榆修回應，「吳宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定啊。」

    對於藍白合作有沒有deadline（最後期限）問題？李乾龍表示，明天就是一個很好的開始，「我們記取2024的藍白合非常可惜沒有成功，不然台灣2300萬人已經過得好日子。所以我們記取教訓，希望2026甚至2028，藍白能一起合作，尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

    媒體追問，是否希望在明年3月之前能夠講好？李乾龍微笑回應「期待、期待」，更早更好嘛，明天是一個好的開始，兩個主席見面，大家氣氛非常融洽，互相贈送的禮物，也都非常有意義。

    對於藍白會面地點的挑選，周榆修表示，大家曉得我們李乾龍是新北人，「我覺得這地點是一個很好的地點，這就是一個很好的開始。」李乾龍說，酒店地點交通方便，跟黃國昌要不要來選新北沒有特別的關係。

    藍白會前，國民黨副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到凱悅嘉軒酒店討論會面事宜。（記者黃政嘉攝）

    藍白會前，國民黨副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到凱悅嘉軒酒店討論會面事宜。（記者黃政嘉攝）

    民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修接受聯訪。（記者黃政嘉攝）

    民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修接受聯訪。（記者黃政嘉攝）

    明天藍白會將於新莊凱悅嘉軒酒店登場。（記者黃政嘉攝）

    明天藍白會將於新莊凱悅嘉軒酒店登場。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播