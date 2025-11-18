藍白秘書長場勘 李乾龍：明天是很好的開始 盼讓老百姓過好日子

藍白會前，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到新莊凱悅嘉軒酒店場勘。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌明午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，全程公開，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午先到酒店場勘，討論包括黨主席進飯店動線、會談場地座位安排等事項，2黨秘書長受訪皆表示，「明天會面都是很好的開始」，李乾龍說，盼記取2024教訓，2026、2028藍白合作，讓台灣老百姓過好日子。

李乾龍、李哲華、周榆修、民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡討論10幾分鐘後，李乾龍、周榆修先接受媒體聯訪，對於明天藍白會面是否可能觸及2026縣市長的提名？周榆修表示「都是合作好的方向的開始，一步一步往前邁進。」而民眾黨前立委陳琬惠說希望2026能出線為宜蘭縣民服務，但國民黨立委吳宗憲說誰讓誰還不一定，周榆修回應，「吳宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定啊。」

請繼續往下閱讀...

對於藍白合作有沒有deadline（最後期限）問題？李乾龍表示，明天就是一個很好的開始，「我們記取2024的藍白合非常可惜沒有成功，不然台灣2300萬人已經過得好日子。所以我們記取教訓，希望2026甚至2028，藍白能一起合作，尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

媒體追問，是否希望在明年3月之前能夠講好？李乾龍微笑回應「期待、期待」，更早更好嘛，明天是一個好的開始，兩個主席見面，大家氣氛非常融洽，互相贈送的禮物，也都非常有意義。

對於藍白會面地點的挑選，周榆修表示，大家曉得我們李乾龍是新北人，「我覺得這地點是一個很好的地點，這就是一個很好的開始。」李乾龍說，酒店地點交通方便，跟黃國昌要不要來選新北沒有特別的關係。

藍白會前，國民黨副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人今午到凱悅嘉軒酒店討論會面事宜。（記者黃政嘉攝）

民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修接受聯訪。（記者黃政嘉攝）

明天藍白會將於新莊凱悅嘉軒酒店登場。（記者黃政嘉攝）

