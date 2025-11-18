奇兵選桃園？ 王世堅喊「不敢奢望」：回立院已可寫進祖譜

立委王世堅表示，自己能夠回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫進祖譜了。（記者李文馨攝）

民進黨積極布局2026年縣市長大選，媒體報導，傳民進黨將在桃園市長出奇兵，並點名立委王世堅、蔡其昌參選。王世堅今天在立法院表示，他完全沒這麼想，認為自己能夠回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫進祖譜了，所以他不敢奢望。

王世堅今天下午在立法院受訪，媒體詢問，醫師沈政男建議吳怡農選台北市長前，應先好好學習王世堅「從從容容」的質詢，從議員做起。王世堅回應，吳怡農本來就很強，吳怡農對上蔣萬安很好，雙帥對決很有看頭。

王世堅認為，吳怡農各項準備都做得很好，他自己很看好，同時也看好行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜，直呼「他們都很強」。民進黨現在正在做最後評估，相信民進黨一定會讓最強的人選出來，這是正確的事情。

對於媒體報導稱，民進黨2026桃園市長選舉要出奇兵，包括王世堅與蔡其昌。王世堅說：「蔡其昌很適合，我、我不是，我完全沒這麼想」；他認為自己能夠回到立法院，已經是人生最大的光榮，他能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫進祖譜了，所以他不敢奢望。

