備戰2026!民進黨高市黨部敲定7選區議員提名席次 另4選區待整合

民進黨高市黨部主委黃文益強調，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置。（記者葛祐豪翻攝）

全力備戰2026!民進黨高雄市黨部今（18日）召開執評委會議，就明年高雄市議員選舉提名席次進行討論，針對意見較為一致的選區完成提名席次確認。高市黨部主委黃文益表示，黨部已依既定時程推動整體選戰作業，希望能儘早完成整體布局，待明年1月市長人選出爐後，以最強陣容迎戰大選。

民進黨高雄市黨部指出，會議通過的提名席次，包括第1選區（大旗美區）：應選3席，提名2席；第2選區（茄萣、路竹等5區）：應選3席，提名2席；第3選區（大岡山等6區）：應選5席，提名3席；第4選區（左營、楠梓區）：應選9席，提名4席；第5選區（仁武等4區）：應選5席，提名4席；第6選區（旗津、鼓山、鹽埕等3區）：應選4席，提名2席；第8選區（前金、新興、苓雅等3區）：應選5席，提名3席。

請繼續往下閱讀...

至於第7選區（三民）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港區）、及第11選區（林園、大寮區），因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中續行討論，以期達成最大共識。

民進黨高市黨部主委黃文益強調，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置，後續將持續秉持公開、公正、負責任的原則推動提名作業，目標是在2026年以更完善、更團結的陣容，爭取市民最大支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法