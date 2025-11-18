逆統戰中國成功？解放軍艦現「從從容容」王世堅：統一次就好

立委王世堅受訪說，「從從容容、游刃有餘」這8個字是兩岸難得的共識，但也敬告中共，台灣應對也是從從容容、游刃有餘。（記者李文馨攝）

民進黨立委王世堅「從從容容」、「游刃有餘」等質詢詞近期在兩岸爆紅，中共解放軍989編隊15日展開實習演練，軍校學員在甲板上列隊排出金句的空拍照片引發討論。王世堅說，若稱台灣統戰中國，這本身是文雅的挑釁，但中共表示「槍已上膛，劍已出鞘」，這是紮紮實實的挑釁，不必弄得劍拔弩張、兵戎相見，因此「統一次就好」，大家比劃一下就好。

「從從容容、游刃有餘」為兩岸難得共識

王世堅今天下午在立法院表示，兩岸難得有的共識，就是這8個字「從從容容、游刃有餘」。好的金句，任何人都有使用的權利，中共訓練他們的部隊要激發軍心、展示決心，這是他們的權利；不過，台灣也不是省油的燈，我們應對的態度，也是從從容容，我們做好的準備，也是游刃有餘，這部分兩邊難得都有這個共識。

大的一方應先讓步 小的沒有讓步空間

王世堅指出，兩岸之間大小對峙的時候，我們承認我們小，我們3萬6千平方公里、2300萬人；他們是大，他們900萬平方公里、14億人。當大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，展現他們有風度、度量，小的一方沒有讓步的道理跟空間，因為先讓步就是投降了，這是不對的。

王世堅表示，兩岸之間，昨天是敵人，明天不曉得，但是今天可以交流。大家可以在經濟上、文化上交流，世界上也不是只有像台灣跟中共之間的對峙，很多國家也是這樣，即便在對峙，但是他們相互也覺得，應該尋求最大的共識，大家求同存異，這才是對的。

對於中共說「槍已上膛，劍已出鞘」，王世堅認為，這完全沒有必要，不必把話講死、講絕，這句話也不表示中共很強大，大家都怕了你，因為人世間還有正義、有公理，台灣絕大多數的國人都熱愛和平，也是一個很善良、很厚道的民族；尤其這400年來，台灣民族所受到的委屈，絕對不亞於中共數百年來所受到的，所以不必這個樣子兵戎相見。

王世堅認為，大家就是互相展示了信心、決心，這樣就好了，其他不必要過激的言論就是省下來，把精神多花在兩岸之間的交流上。他也說，如果「從從容容、游刃有餘」背後加了「槍已上膛、劍已出鞘」，這接的應該是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，但是不必到這樣子的地步。

媒體詢問，是否覺得台灣成功統戰回去了？王世堅說，說實在話，「統一次就好了」。如果說我們統戰他們，這本身也是一種挑釁，但是這樣子的挑釁是很文雅的，沒有真的劍拔弩張，他們的挑釁像說「槍已上膛、劍已出鞘」，這個就是紮紮實實的挑釁，那個不好。

他說，大家應該幽默以對，不必弄得這樣劍拔弩張，劍拔弩張的結果，最後就是兵戎相見，兵戎相見，經濟可能因為這樣而停滯、而倒退。當然我們台灣也會受損，但是，台灣400年來的命運，台灣人經歷很多了，「荏荏馬，也有一步踢」，如果逼到我們忍無可忍的時候，被馬踢到那不是好受的。

王世堅說，中國的軍民也不至於說對於台灣有什麼深仇大恨，非血洗台灣不可這都不是事實嘛！大家犯不著這個樣子，狠話講一次就好了，就像我們講說，我們不怕統戰，你可以統我們，我們也可以統你們啊！但是我們很客氣地講說，「統一次就好」，大家互相知道就好，大家比劃一下就好。

