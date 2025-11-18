為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    最新民調曝光！過半民眾認為國民黨不反共、不清廉、無執政能力

    2025/11/18 17:23 即時新聞／綜合報導
    圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文爭議不斷，不少藍營大老憂心她上任才沒多久，整個黨就被打成急統派，遑論2028總統大選，明年的地方選舉恐大受衝擊。台灣民意基金會今天（18日）釋出一份題為「台灣人眼中的國民黨」的民調，結果顯示有近7成台灣民眾，不同意國民黨是反共立場堅定的政黨！

    台灣民意基金會今天發布民調，其中一項題目為「是否同意國民黨是反共立場堅定的政黨？」，結果有67.1%表示不同意，同意的僅有22.1%，沒意見6.8%，回答不知道的有4%。不同意國民黨是反共政黨的部分，有31.2%非常不同意，35.9%不太同意。

    基金會也提問「是否同意國民黨是清廉的政黨？」，有64.5%不同意，26.5%同意，沒意見5.4%，3.5%回答不知道。不同意國民黨是清廉政黨的部分，有28.8%非常不同意，35.7%不太同意。

    還有「是否同意國民黨是最有執政能力的政黨？」，有55.2%不同意，36.5%同意，6.1%沒意見，2.1%不知道。不同意國民黨是最有執政能力政黨的部分，有23.7%非常不同意，31.5%不太同意。

    最後則是「是否同意國民黨是值得人民信賴的政黨？」，有52.3%不同意，同意38.7%，沒意見5.9%，3.1%不知道。不同意國民黨是能夠代表老百姓利益政黨的部分，有22.7%非常不同意，29.6%不太同意。

    此民調訪問期間為2025年11月10日至12日，共3天。對象為全國範圍20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

