    館長NTR！柯粉扯政治迫害號召挺館遊行 他幫取名「檸檬紅茶」酸爆！

    2025/11/18 19:29 即時新聞／綜合報導
    館長近日遭元老級前員工爆一系列黑料。（資料照）

    「館長」陳之漢近日遭元老級前員工爆猛料，包括要求特助拍下體照與自己的老婆發生關係、疑收受中國資金對付台灣政敵等，引發輿論譁然。沒想到有柯粉竟又扯民進黨政治迫害，號召大家一起上凱道遊行挺館長，釣出「四叉貓」劉宇留言，酸度爆表建議遊行名取作「檸檬紅茶」（台語諧音），笑翻網友。

    有柯粉近日在Threads上號召民眾黨支持者12月6日一起上凱道遊行挺館長，「打倒政治迫害、終結民進黨奧步！目前準備邀請柯文哲先生、黃國昌主席與民眾黨青年部，相關手續正在準備中，希望各位能共襄盛舉攜手救台灣。」對此，黃國昌馬上切割，稱完全沒有收到這樣的消息，這是館長的私事，外人不便評論。

    其他網友看到該篇貼文後紛紛嘲諷，「挺館長是要你去館長的店消費，不是消費館長欸」、「請問館長被民進黨迫害的部分是什麼？強迫他GG小嗎？」、「館長要玩NTR也是民進黨逼的喔？」、「什麼事情只要貼上『打倒民進黨』，就會有人傻傻的響應了，這黨有夠好操作」、「館長應該比較希望你們組隊去辦健身房會員救救他的生意」、「建議可以找歷史哥，一個愛吃嫂子又愛3P，一個愛亂倫，真他X的絕配啊！」

    四叉貓也被釣出來在底下留言：「雖然我覺得這篇假假的，但如果真的要辦，可以叫做『檸檬紅茶大遊行』嗎？我願意贊助一百杯檸檬紅茶」。鄉民笑翻，「你這個諧音梗太壞惹吧」、「拎某洪X」、「竟然在這裡看到遠古笑話」、「這要請豬大哥來說比較有味道」、「請問杯子的高度是三公分嗎？」、「這篇和檸檬紅茶一樣酸啊！」

    有館粉號召柯、蔥粉上凱道遊行挺館長，釣出四叉貓留言嘲諷。（圖翻攝自Threads）

