基隆建案工地釀鄰損 謝國樑：都發處研議損鄰作業程序

基隆市中山一路14日發生建案損鄰事件。（圖為基隆市議員施偉政提供）

基隆市中山區一處建築工地疑施工不慎，導致附近民宅地面出現大洞。民進黨籍基隆市議員施偉政今天（18日）市政總質詢時，詢問市府是否有相關爭議調解方式及要求建商設置鄰損基金的辦法？市長謝國樑表示，基隆的都市發展法令一直向北市看齊，他將指示都市發展處研議修正損鄰相關作業程序。

基隆市中山區中山一路一處建築工地，14日上午疑施工不慎導致附近民宅地面出現約2○平方公尺的大洞。市府要求建商立即停工，並檢測附近1○○餘戶鄰房狀況。建商表示，對於出現鄰損，公司會負責到底。

施偉政以中山區極具爭議的虎仔山聯外道路為例，中山一路建築工地與鄰屋僅相距5○公分，開挖深度17公尺造成鄰居屋損，虎仔山聯外道路需植樁28公尺，卻只距離基隆第一景及麗寶大觀社區2公尺，如何不令人擔憂？建商是否有將該方案進行完整的安全評估？

謝國樑表示，虎仔山即將開發的建案，以及可能受聯外道路開闢影響的2個社區，都是大建商，市府沒有包袱，可以要求建商做應該要做的事。基隆的都市發展法令一直向北市看齊，指示都市發展處研議修正損鄰相關作業程序。

基市府都發處長謝孝昆說，北市府在2○23年間發生建案造成大規模損鄰事件後，修正「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」。基隆現行「基隆市建築爭議事件處理作業程序」，是在2○11年間修正施行，相關規範確有再次修正的必要。

謝孝昆舉例，北市要要求起造人，開工前應自行委由鑑定機構辦理鄰房現況調查，基隆目前並沒有強制要求建商這麼做。後續會參考台北市的規定，研議修正基隆市相關規定，強制要求建商應辦理施工前鄰房現況鑑定，確保工地施工期間更安全，同時確保鄰宅的權益。

基隆市中山一路14日發生建案損鄰事件，基隆市議員施偉政18日議會質詢。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑答詢時表示，他將指示都市發展處研議修正損鄰相關作業程序。（記者俞肇福攝）

