鄭麗文、黃國昌明會談 宜蘭藍白合的5種可能與阻礙

2026宜蘭縣長選舉，可不可能藍白合？坊間流傳幾種可能；一是宜蘭被民眾黨或國民黨拿去與其他縣市交換參選；二是國民黨正、民眾黨副，搭檔參選宜蘭縣長；三是國民黨選縣長，下屆立委禮讓民眾黨；四是國民黨在縣議員席次禮讓一定比例給民眾黨；五是聯合政府，國民黨將縣府一定比例局處長，禮讓民眾黨推薦。

就藍白近兩次的立委與縣長選票分析；2022縣長選舉，國民黨林姿妙以50.76%的過半選票獲得連任，陳琬惠僅獲得6.98%選票；但2024立委選舉，民進黨陳俊宇以41.99%選票當選，國民黨黃琤婷獲得33.7%、陳琬惠成長至20.94%，藍白確實有過半實力。

而今，民進黨已提名林國漳律師，國民黨不分區立委吳宗憲、宜縣議會議長張勝德均表態爭取國民黨提名；民眾黨前立委陳琬惠也積極爭取出線。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明天將會談，藍白合的議題再度引起關切。

宜蘭藍白要怎麼合？最近坊間流傳幾種可能；政壇人士表示，新竹市是民眾黨唯一執政縣市，國民黨可能禮讓民眾黨，交換宜蘭讓給國民黨參選，這是第一種可能；第二是依實力國民黨大於民眾黨，雙方搭檔參選正、副縣長，但副縣長以後可能接棒參選縣長，國民黨願意將未來政權讓出來嗎？這要考量層面較多。

至於第三是國民黨選縣長，下屆立委禮讓民眾黨，但這也會卡到國民黨其他想選立委的人，況且本屆立委因民眾黨參選，造成國民黨候選人落敗，心結迄今未解。第四是縣長讓給國民黨，縣議員一定比例讓給民眾黨，但這不是兩黨「說了算」，因為涉及藍營相關議員與議員參選人權益，難度頗高。

政壇人士認為，最具可行的應是第五，藍白共組「聯合政府」，由國民黨讓出縣府一定比例的局處首長，這利害關係人較少，阻力較低，且是國民黨可以自行決定事務；而就民眾黨來說，局處長可累積行政歷練與能力，培養與地方的關係，對於人才養訓有正面助益，未來若要參選縣議員或鄉鎮市長，都可從中挑選優秀人才，才能真正壯大民眾黨基層實力。

