中日關係緊張！外交部：台灣從來不是問題 台灣是解答

中日關係緊張！外交部：台灣從來不是問題 台灣是解答2025/11/18 16:09 記者黃靖媗／台北報導
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中方後續實彈射擊等一系列反制作為。外交部發言人蕭光偉今（18）日表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，呼籲中國善盡大國責任，停止危害區域穩定安全的挑釁做法。
蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，台灣從來就不是問題，台灣是解答，台灣要跟國際社會成員一起合作，維持區域或是台海和平穩定，外交部與日本台灣交流協會，就各領域議題保持密切聯繫。
針對中日關係，蕭光偉表示，中國近年在東海、南海、台海頻繁舉行大規模軍事以及灰色地帶襲擾活動，對區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，同時造成區域緊張情勢不斷升高。
外交部呼籲，中方應善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，外交部將密切關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，也會持續和所有理念相近的國家緊密地合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。
