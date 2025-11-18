小草醫生臉書遭停權怪「國家黑手」 四叉貓嗆菜比巴：我被刪20次

「小草醫生」蘇一峰與網紅四叉貓。（本報合成，資料照）

被網友稱為「小草醫師」的胸腔科醫師蘇一峰，近日發現自己的臉書帳號遭停權，痛批「感覺是國家黑手伸進來」。臉書長期遭大量檢舉、帳號屢被刪除的網紅四叉貓（劉宇）則跳出來反嗆，「真是菜比巴耶！第一次被刪是不是？」並強調不論政治光譜落在哪一邊，都可能遇到同樣狀況。

根據《中天新聞網》報導，蘇一峰昨（17日）晚間發現自己的臉書帳號在毫無預警的情況下被停權，痛批「感覺是國家黑手伸進來，晚上8點突然就被停權，也沒給我任何原因，沒寄信告訴我原因。」

對此，四叉貓發文表示，自己的粉專在近半年內已被「永久刪除」將近20次，昨天才又恢復一次，嘲諷蘇一峰「在那邊喊國家黑手伸進來，真是菜比巴耶！第一次被刪是不是？」並反問「那我是整天都被黑手伸來伸去是不是？」

四叉貓強調，這類情況多半只是粉絲團文章被反對陣營大量檢舉造成，「不管你是哪個陣營，任何一邊都有可能遇到，如果是臉書系統誤判，申訴過幾天就有機會復活，但如果無法恢復再開一個就好」，他更透露自己這兩天才多開兩個備用帳號因應。

