    政治

    藍白兩度惡修財劃法 民進黨轟：強迫取財、地方躺平等錢來

    2025/11/18 16:05 記者陳昀／台北報導
    民進黨批評，藍白惡修財劃法，不問是非、強迫取財，地方政府直接躺平等錢來。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨批評，藍白惡修財劃法，不問是非、強迫取財，地方政府直接躺平等錢來。（圖擷取自民進黨臉書）

    立法院在野黨團上週五在立法院會通過「財劃法」修法，民進黨今痛批荒唐，兩度惡修財劃法不僅搬走中央4165億元統籌分配稅款，更直接規定一般性補助款、計畫型補助款「只能多、不能少」，不問是非、強迫取財，地方政府直接躺平等錢來，不再有任何籌措財源的壓力，且中央無法管考、無法調整、無法依績效分配。

    民進黨痛批，立法院國民黨團、民進黨團1年內兩度硬修「財政收支劃分法」，第1次從中央硬搬走4165億元統籌分配稅款，第2次更誇張：直接規定一般性補助款、計畫型補助款「給地方只能多、不能少」，完全不管國家財政會不會被掏空。

    民進黨指出，一般性補助款本來是用來補地方日常支出，藍白卻硬性規定不能比修法前更少，意思就是無論景氣如何變化、國家財政是好是壞，中央給地方的統籌分配稅款大幅增加後，一般性補助款也「只能變多、不能變少」，這已經不是補助了，這是不問是非、強迫取財。

    民進黨接著說明，計畫型補助款用在大型建設，需依國家財政彈性調整，但藍白直接要求，補助比率不能低於同財力級次縣市、同類型計畫過去10年的平均，結果會變成，地方政府可以直接躺平等錢來，不再有任何籌措財源的壓力，而且中央無法管考、無法調整、無法依績效分配。這是最沒有效率與紀律的情況。

    民進黨提及，更糟的是，台北市、台中市這種資源本來就多的縣市會拿更多，財政弱的縣市反而更追不上，城鄉差距被迫再拉大。依照憲法規定，行政院編預算、立法院審預算，分工互相制衡，藍白掌控的國會卻硬是插手行政院編列預算的權力，完全是破壞權力分立的違憲行為！國家的財政一步一步被藍白帶向失控。

