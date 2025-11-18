藍白再修財劃法後 周春米認屏東財政依舊困窘

屏東縣長周春米表示，屏東需要的是更公平的分配指標、更穩定的財政支撐。（記者羅欣貞攝）

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，行政院長卓榮泰今（18）表示，依國民黨版財劃法，行政院窒礙難行，編不出預算、無法執行。屏東縣長周春米中午出席社宅動土典禮，面對媒體詢問時也回應，14日的草率修法缺乏全盤考量，不利於地方財政與區域均衡發展，對屏東來說，財政排名仍在全國後段，困境沒有改變。

屏東縣長周春米表示，分配公式沒改，屏東財政仍在後段班，這次修法沒有調整偏重人口與營業額的公式，沒能改善城鄉失衡，對農業縣市仍然不利。屏東統籌分配稅款排名敬陪末座、財政壓力更加艱鉅。

其次，中央財源變少，屏東的大型建設更難推進，周春米說，115年度政府總預算均已編列完成，二修嚴重影響施政穩定性，恐窒礙難行。修法增加中央的義務性支出，迫使中央必須大量舉債，使中央可自由運用的財源變得更少。這對屏東影響甚鉅，包括大型建設計畫更難爭取、補助量能大幅降低，而且推動交通、觀光、產業等長期建設可能受阻。中央要顧國防、社福、交通建設等支出，本來就緊繃，現在更沒有餘裕來補強弱勢縣市。

周春米也指出，城鄉差距問題完全沒處理，二修沒有回到財劃法的初心──調節財政差距。農業縣市的特殊需求沒有被納入制度評估，造成縣市貧富差距更加擴大，城鄉落差恐怕會持續存在。

周春米強調，惡法不擋，屏東就難前進，財劃法二修摧殘政府的財政韌性，屏東的財政現況沒有變，中央的補助能力卻更有限，未來要推動重大建設，勢必面臨更大的挑戰！屏東需要的是更公平的分配指標、更穩定的財政支撐、中央協助維持建設能量。唯有如此，地方建設才能順利前進，「希望立院迷途知返，懸崖勒馬！」

