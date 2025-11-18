為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    當新北市長普發現金？蘇巧慧表態 卓冠廷讚「殺球得分」

    2025/11/18 15:57 記者陳昀／台北報導
    民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧今接受媒體人周玉蔻專訪，對普發現金表態。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

    民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧今接受媒體人周玉蔻專訪，對普發現金表態。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

    針對民進黨新北市議會黨團日前呼籲跟進中央「普發現金」加碼發4.6萬元，新北市長侯友宜稱，市府債還沒還完，難道要賣公園換現金？不過，民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧今表態，「在符合一定條件下，如果有超徵的稅收，我可以考慮發」，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷大讚「蘇巧慧殺球得分！」

    蘇巧慧今天接受媒體人周玉蔻專訪時表示，如果大家現在有共識，認為超徵稅收就應該普發、還給人民，那她建議將這件事情「法制化」，評估條件、制定規則，若當選新北市長，「在符合條件的情況下，如果真的超徵稅收，我會考慮普發現金」。

    蘇巧慧說，如果民心是希望有超徵，就普發現金，「那從中央到地方，就應該設計一套制度」。她以公司舉例，「若公司有盈餘，在公司可負擔的情況下，當然要發放給股民」。

    對此，卓冠廷也在社群平台喊話「新北市府出來打球啦！」並批評國民黨發言人江怡臻的主張是新北不應該發，不讓侯友宜發，還敲碗叫蘇巧慧表態，「國民黨舉球，蘇巧慧跳起來殺球，得分！」現在國民黨執政的新北市政府還是堅持不發，要繼續背離民意嗎？

