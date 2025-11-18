港人來台吸收現役軍人當共諜 學者：香港已被中國國安體系接管

中國香港籍男子丁小琥受中共指示，多次假借商務、觀光名義申領來台，實則在台發展組織，吸收我國現役、退役軍人，刺探國防機密。（路透檔案照）

中國香港籍男子丁小琥多次假借商務、觀光名義申領來台，實則在台發展組織，吸收我國現役、退役軍人，刺探國防機密，高檢署今日對丁男等7人起訴，求處重刑。對此，學者示警，「港版國安法」施行後，香港已完全被中國國安體系接管。香港社群值得支持，但面對來自中國的國安滲透，台灣也必須同步升級防護。

檢調追查發現，丁小琥依中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次以商務、觀光名義進出我國，且成功吸收退役中校王文豪、譚俊明等人，為組織核心成員。

檢調查出，丁小琥涉嫌透過男子陳俊安的地下匯兌管道，將新台幣1112萬7600元資金，陸續轉匯至國內由陳男掌控的8個銀行帳戶，再匯入退役中校王文豪等人帳戶，作為在台蒐情成員報酬；少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧，與姊夫少校管制官邱翰林、士官長呂芳契均涉入其中，洩漏或交付公務秘密、軍事機密。

對於中共國安單位透過港籍人士在台發展組織、吸收現退役軍人當共諜。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，首先必須強調，台灣與香港都深受中國壓力，真正的威脅來自中國的國安體系，而不是香港社群本身。

洪浦釗指出，香港在「港版國安法」施行後，事實上已完全被中國國安體系接管。對許多來台港人而言，「被施壓、被利用、或被迫成為特務」並不是假設，而是在政治現實下近乎必然的風險。

洪浦釗分析，但真正的問題不在港人，而在於中國一向擅長利用社會縫隙滲透與策反，尤其理解台灣社會對香港的高度同情，因此更傾向把香港籍人士作為接近台灣、或掩護情報活動的身分。

洪浦釗談及，這使台灣面臨一個結構性的國安兩難：支持香港的價值不能退縮，但國家安全的防護也不能鬆懈。因此這起案件不是個案，而是台灣必須重新調整香港來源風險評估的警訊。所謂「加強管理」並非對港人全面收緊，而是要採取更精準的風險分級。

洪浦釗建議，第一、在特定敏感領域提高審查強度：軍事、國防、關鍵基礎設施、科技研發等職務，都涉及高度國安風險。對任何可能受中國施壓的人員，都需更嚴格的資格審查與持續性的安全維護機制。

第二，強化金流監管與跨部門情資合作：本案是透過地下匯兌支撐滲透活動，因此金流、資金來源與後續使用必須納入更高標準的監測，並由跨部門共同比對；第三，維持對正常來台港人社群的既有保障：居留、工作、就學與人道庇護等，不應因中國的滲透手法而受到集體懲罰或錯誤貼標。

他強調，台灣的立場非常清楚，香港社群值得支持，但面對來自中國的國安滲透，台灣也必須同步升級防護。這兩者並不衝突，而是同時必要。

