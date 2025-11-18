黃國昌列貪污他字案被告 詹凌瑀：他怕的可太多了

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故臺雅集團董事長沈裕雄詐騙案，被媒體報導疑似與沈子沈淳浤提供的資金存在對價關係。據悉，台北地檢署已接獲民眾告發黃涉貪，目前依程序列他字案偵辦，並將黃國昌列為被告。對此媒體人詹凌瑀表示，正義這種東西，很殘酷。你要用它打別人很好用；等到迴力鏢來時，一點都不留情，這下，該換黃國昌面對自己最愛拿來教訓別人的那句話：「如果你沒有問題，那你怕什麼？」

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌真的走到一個奇妙的節骨眼。曾經自稱「反貪守門員」的男人，現在卻要被北檢以《貪污治罪條例》列為被告，被傳喚說明金流、質詢動機、與凱思國際的關係。這畫面，像看一位天天喊著自己潔白無瑕的人，結果一開燈滿手都是墨汁。

詹凌瑀指出，當年罵別人貪腐，罵到口水可以灌溉全台；如今輪到自己被質疑200萬元神祕匯款，立刻裝成什麼都不知道的小鹿斑比。凱思國際到底是「正義企業」，還是「人頭白手套」？錢是不是繞一圈跑去做質詢？狗仔隊是不是他本人操盤？每一件事都越挖越腥，整個劇情比他拍別人的黑資料還精彩。

詹凌瑀續指，更好笑的是，他現在最怕的不是外界懷疑，而是李麗娟。畢竟若她哪天想不開或為了自保講真話，他這位「老師」可能連呼吸都會抖一下。曾經號稱替人民揭弊，結果現在變成要擔心自己被揭弊。這世界真的很有喜感。

詹凌瑀分析，黃國昌最愛說「公開透明」，結果輪到自己的財務來場日光浴，他整個人跟吸血鬼見到太陽一樣扭成一團。質詢前後剛好收到金流、狗仔疑似領他的薪水、凱思國際莫名其妙吃下大筆資金，他每一項都說「無關」，講得比他假裝不認識李麗娟還心虛。

詹凌瑀直言，正義這種東西，很殘酷。你要用它打別人很好用；等到迴力鏢來時，一點都不留情，這下，該換黃國昌面對自己最愛拿來教訓別人的那句話：「如果你沒有問題，那你怕什麼？」也許等黃國昌進北檢說明完，我們就會知道，他怕的可太多了。

