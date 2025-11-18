外交部明年全球推動《造山者》紀錄片放映 強化台灣「科技島」形象

外交部國傳司明年將在全球各地推動紀錄片《造山者—世紀的賭注》（A Chip Odyssey）的非營利放映。（資料照）

外交部國傳司明年將在全球各地推動紀錄片《造山者—世紀的賭注》（A Chip Odyssey）的非營利放映，深化國際社會對台灣半導體價值鏈的理解，強化台灣作為「科技島、韌性島」的國際形象。國傳司司長張秀禎今（18）日說明，該片本月初應邀赴美巡迴放映，參與者普遍反映該片「深具啟發性」。

張秀禎今日於外交部例行記者會表示，紀錄片《造山者—世紀的賭注》完整呈現台灣半導體產業從無到有的歷程，記錄產官學研如何跨世代投入，奠定台灣無可取代的地位，在國內放映後引起廣大共鳴，部長林佳龍先前應邀參加該片首映會後，也認為非常值得向國際推廣，因此指示國傳司進行全球推廣。

張秀禎說明，國傳司規劃透過全球非營利放映，讓更多國際友人深入理解台灣在全球科技產業鏈中的關鍵角色，將原本只有中、英文版的紀錄片，委外增製日、韓、德、法、西等5種語言字幕，預計本月底前完成，近期將請全球外館規劃明年放映活動，海外公播費將由國傳司統一支應。

張秀禎表示，該片製作團隊本月初應邀赴美國巡迴放映，國傳司事前也指示舊金山、洛杉磯、休士頓、波士頓、紐約等5處外館配合辦理，場場皆有良好迴響，參與者包括政界、科技界、學界、媒體與僑界等各界人士，普遍反映該片「深具啟發性」；我國駐捷克代表處稍早亦於台捷科技日舉辦放映，同樣獲得高度肯定。

張秀禎說，國傳司將持續協助外館辦理全球放映，讓更多國際友人理解台灣的價值、韌性與不可取代的角色。

