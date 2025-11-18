台吐簽署3協定 吐瓦魯總理：堅定挺台參與聯合國

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）強調，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。（總統府提供）

賴清德總統今偕蕭美琴副總統在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）進行雙邊會晤，並見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」，期盼台吐拓展更多元的交流，為世界做出更多貢獻；戴斐立也強調，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。

賴清德指出，台灣與吐瓦魯都是南島語族大家庭的一分子，也是彼此堅實的夥伴。他上任總統後積極推動「榮邦計畫」，透過分享台灣經驗，與友邦及理念相近國家深化合作，共同促進繁榮發展，去年與戴斐立總理共同簽署「台吐深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國也各推派代表成立「台吐菁英小組」，以精進各項合作計畫，提升雙邊關係。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，「台吐團結共榮條約」將成為兩國合作重要根基，讓雙方在經濟、糧食安全以及醫療衛生等領域，持續深化夥伴關係；兩國也簽署「台吐多樣化漁業合作協定」、「台吐運動交流合作意向書」，讓雙邊合作邁入全新階段。他也期待加強運動人才的培育和交流，讓兩國透過運動一起走向世界，提升國際能見度。

戴斐立表示，感謝台灣過去近50年來在各方面提供的支持，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲，他曾在今年9月舉行的聯合國大會中提及聯合國的偽善與不公義，聯合國宗旨為「不遺漏任何人」，但卻沒辦法包容台灣2,300萬人民的聲音；另在今年9月在索羅門群島舉辦的太平洋島國論壇（PIF）上，積極爭取確保台灣自1992年就參與論壇的地位。

戴斐立表示，氣候變遷及其引發的海平面上升是吐瓦魯國未來存亡的最大威脅，感謝台灣長期透過「吐瓦魯海岸調適計畫」協助吐國進行氣候調適工作，並承諾在氣候變遷影響下，都將持續維護吐瓦魯國的國家地位及主權延續。並期盼「台吐團結共榮條約」為兩國未來數十年的合作奠定堅實基礎。

總統賴清德今在總統府前廣場，以軍禮施放禮炮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立伉儷。（記者劉信德攝）

賴清德總統今偕蕭美琴副總統在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）進行雙邊會晤，並見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法