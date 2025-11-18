陳玉珍稱「廈金同城」幫助很大 學者：典型金門人態樣

國民黨立委陳玉珍近日出席在武夷山舉行的「福建茶業博覽會」時聲稱，中國先前提出「兩岸融合示範區」、「廈金同城」等，這對金門幫助很大，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，一定要和中國多多往來。（圖擷取自微博）

國民黨立委陳玉珍近日在福建茶業博覽會時聲稱，中國先前提出「兩岸融合示範區」、「廈金同城」等，這對金門幫助很大，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，一定要和中國多多往來。學者質疑，一點都不令人意外，這就是典型金門人的態樣。

陳玉珍日前表態參選2026年金門縣長，她認為，應該站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，本來就應該跟中國和平往來、多多交流，「為了金門的未來，我們當然選擇正確的道路！」

請繼續往下閱讀...

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，只要打開地圖就可知道金門距離中國廈門有多近，真的不必對金門選出的立委有太大期待，當台灣人說台灣歷史400年時，金門人還會嗤之以鼻說，金門早在唐代就有牧馬侯了。

羅承宗指出，金門人的空間感和歷史觀本來就跟台灣人不一樣，金門立委對於僅一江之隔、中國不可分割一部分的福建省金門縣，認為要促進兩岸融合發展，認為兩岸交流好棒，一點都不令人意外，這就是典型金門人的態樣。

羅承宗說，金門整個文化歷史與中國是連貫在一起，台灣、澎湖曾經被日本統治，金門沒有經過日治時代洗禮，歷史觀跟台灣人是完全迥異的。「當中國就在對面，金門有可能選出一個我們要堅決抵抗中國的立委嗎？」今天不是陳玉珍個人而已，而是整個金門選出的地方首長、民代幾乎都是這樣。

羅承宗分析，現在問題是，僅僅幾萬人選出來的金門立委，其聲量常被放大到全國，甚至影響到整個國家。台灣其他地區是數十萬人才分配一席立委，按照金門的標準，以板橋人口來看，也應選出十席立委才對，此反映「票票不等值」問題，其實這是體制上應處理的問題，要看未來能否修憲增加國會席次。

他強調，當台灣人說要「愛台灣」，常有金門人就說他們不是台灣人，且自認為是中國人。加上金門方言與台語不同，金門話較像是南洋口音的閩南語，所以台灣人要理解金門人的歷史觀跟台灣是有很大的不同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法