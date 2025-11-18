國民黨搶當「中共代言人」 民進黨嗆無下限：搬回南京去！

民進黨今天批評，幾位國民黨高層連番發表親中言論，全黨搶著當「中共代言人」，再這樣親中言行無下限，不如把中央黨部搬回南京吧！（圖擷取自民進黨臉書）

民進黨今天批評，國民黨新主席鄭麗文上任後高調出席統派舉辦的活動追悼吳石等中共間諜，幾位國民黨高層又連番發表親中言論，全黨搶著當「中共代言人」，甚至批判日本首相高市早苗，「再這樣親中言行無下限，不如把中央黨部搬回南京吧！」

民進黨質疑，中國國民黨不演了嗎？把名字遮住、只看發言的話，還以為這些人都是共產黨。像是國民黨副主席蕭旭岑日前強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」，意思難道是我們跟對岸要當同一國？

請繼續往下閱讀...

民進黨接著質疑，國民黨副主席張榮恭日前率團到中國與國台辦主任宋濤會面時，主動表達「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」，難道是把原住民和新住民當塑膠？

民進黨最後提及，國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺更離譜，穿著印有毛澤東頭像的衣服，拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」、「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」，原來統戰言論已經完全滲透國民黨決策機制！

最後，民進黨說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次赴中國、香港會見中共高層，前總統馬英九也不時率團前往中國，最近更與中共口徑一致批判日本的高市早苗首相，這麼明目張膽的親中言行，連掩飾都不掩飾，「我們要提醒國民黨，再這樣親中言行無下限，不如直接把你們的中央黨部搬回南京吧！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法