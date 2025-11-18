為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李淳：藍白惡修財劃法 將台灣帶向極端

    2025/11/18 14:30 記者陳昀／台北報導
    前駐歐盟代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》直播直指藍白惡修《財劃法》只會債留子孫、將台灣帶向極端。（圖擷取自民進黨Youtube）

    前駐歐盟代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》直播直指藍白惡修《財劃法》只會債留子孫、將台灣帶向極端。（圖擷取自民進黨Youtube）

    外媒《經濟學人》提出「台灣病」引發正反議論，前駐歐盟代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》直播表示，台灣經濟表現亮眼、具備全球競爭力，是驕傲勳章而不是病；並直指藍白惡修《財劃法》只會債留子孫、將台灣帶向極端。

    李淳表示，《經濟學人》以大麥克指數為例，認為台幣被低估應升值。但商品價格高低與當地競爭關係有關，因國家而異，無法佐證台幣是否被高估或低估。有非常多證據證明台幣不存在低估問題，央行也與美國財政部發布共同聲明表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是重要的。

    針對《經濟學人》提出所謂「台灣病」，李淳表示，「台灣病」源於過去的「荷蘭病」一詞，然而，台灣與荷蘭狀況完全不同，「荷蘭病」肇因於天然資源，但台灣經濟表現佳，是因有科技競爭力、代工信任感與全球供應鏈關鍵地位，且目前為止尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。台灣過去40年來經濟表現皆名列前茅，維持競爭力與人才是關鍵，在野黨唱衰台灣將不利競爭力發展。

    此外，近期藍白二度惡修《財劃法》，李淳也表示，惡修《財劃法》造成大幅舉債，修法過程中幾乎沒有討論長期問題，只想給執政黨難堪、將資源瓜分給藍白執政縣市，產生的缺口黑洞只會債留子孫，更有違憲問題，但憲法法庭目前無法運作，因此不僅債留子孫，更是民主監督機制無法運作，恐將台灣帶向極端。

