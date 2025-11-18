太子集團來台詐騙數十億美元 羅智強：沒美方壓力民進黨還要裝死多久

國民黨團18日召開「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。（記者塗建榮攝）

美國司法部上個月指控9年前在台灣設立人頭公司太子集團主謀在柬埔寨策劃詐騙，並從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。立法院國民黨團上午舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會，黨團書記長羅智強質疑，如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？不要美國交辦才辦案，這樣是對不起台灣人民。

羅智強指出，太子跨國詐騙集團在11月4日遭檢方大動作查緝、搜索，逮捕25名被告，傳喚11名證人，其中辜姓、王姓疑犯遭羈押禁見，另外10名被告分別以3萬元-70萬元交保。檢方同時查扣太子集團在台洗錢不法資產，包括和平大院豪宅在內18筆不動產，價值高達38億元，以及查扣豪車勞斯萊斯、超跑共26輛，價值4億7758萬元，另查扣各銀行帳戶等合計共45億元。

羅智強質疑，太子跨國詐騙集團到台灣已經有9年時間，如此龐大的洗錢金額在台灣流竄，民進黨政府竟然無知無覺，直到美方要求民進黨政府查辦，民進黨才開始動作。難道如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？太子詐騙集團可以埋9年的案子，後面總有非常大的靠山作為後盾。民進黨的標準就是自己可以睡9年，一旦出事就帶風向攻擊在野黨，完全忘記執政就是民進黨。羅智強提醒民進黨，不要美國交辦才辦案，這樣是對不起台灣人民。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，如果不是美、英兩國聯合查緝，可能我國的法務部檢調單位還在繼續睡。因為司法單位的縱容，台灣被國際列為詐騙之島，東南亞詐騙中心，跨國詐騙集團可以在台灣9年，背後若無人撐腰，是沒有人會相信的。

林沛祥指出，不只是詐騙集團在台灣橫行，台灣防詐成績一日不如一日，打詐到最後，居然是針對一般民眾的匯款、轉帳設下重重關卡，甚至莫名遭凍結帳戶、預防性鎖扣，儼然是「金融戒嚴」。例如薪水領不出、轉帳失敗、日常繳費無法扣款，還要特別跑一趟金融機構臨櫃，拿著一疊相關證明辦理解鎖，還要證明自己不是詐欺犯；金融主管機關還稱「不適合事先通知」，因為「敵暗我明」。

林沛祥要問民進黨政府，現在是把所有台灣人民當洗錢車手？原本將錢存在金融機構為了安全，現在搞得像是「被充公」，這不是「金融戒嚴」，什麼才是「金融戒嚴」？這樣就能防詐嗎？民進黨政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到太子詐騙集團、跨國詐騙集團，反而打到守法公民。人民的不便、抱怨甚至怒吼，行政院、金管會聽到了嗎？

