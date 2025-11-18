北市議員問何時普發現金 財政局長：目前難見水落石出的一天

台北市財政局長胡曉嵐今天率團赴市議會財政建設委員會報告市府普發現金辦理說明。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安日前明確表示，目前沒有條件普發現金，並且點頭默認這一屆任內不會發。台北市財政局長胡曉嵐今天率團赴市議會財政建設委員會報告市府普發現金辦理說明；多名議員詢問，市府以當前財劃法等挑戰為由不普發現金，但終究會有明朗的一天，屆時市府在什麼樣的情況下，可以適度還稅於民？還是因為未來10年要花4800億元，一輩子都不可能？胡曉嵐回應，「我現在真的很難看到水落石出的一天在什麼時候。」

議員陳賢蔚表示，中央政府和地方政府同樣會面臨到經費不夠用的難題，中央政府仍決定普發現金，台北市政府卻做不到。假如未來台北市財源固定，中央補助預算也確定，且比以前還多，在什麼樣的情形下可考慮普發現金？還是永遠都不行？批評財政局論述一直在繞圈圈。

胡曉嵐指出，從整體財源來看，台北市有將近一半比例的財源須仰賴中央政府，財劃法現有不同版本在討論，未來不確定性高且風險大，此外，未來10年要花4800億元分階段執行捷運興建、老舊校舍改建等多項重大建設，在遵守財政紀律的原則下，真的沒有普發現金的條件。

胡曉嵐補充，其他縣市都覺得台北市拿最多，中央也這麼說，但不能光看絕對金額，而是要看相對金額，因為台北市的稅出規模和其他縣市不同，強調目前情況「真的很艱困」、「我現在真的很難看到水落石出的一天在什麼時候」。

議員張文潔質疑，議員支持重大建設，但市府不能以此為由，現在就不把多收的錢普發給市民，這樣說得過去嗎？新竹市都可以加碼5千元，台北市到底首善之都在哪？

議員洪婉臻認為，蔣萬安先前在大罷免時，頻喊中央超徵稅收就應還稅於民，台北市則拍板不普發現金，明年要選舉了，不要到最後受不了輿論壓力又拿出來發。

主持會議的財建委員會第一召集人林世宗說，遵守財政紀律理所當然，但也不能避重就輕，如果普發現金仍未有明確答案，將再召開工作說明會，繼續相關專案報告。

