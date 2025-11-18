為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    8天行程僅2萬團費還送香港自由行 中國交流團恐有統戰疑慮

    2025/11/18 14:32 記者楊綿傑、林曉雲／台北報導
    網路上有不少寒假中國交流團行程，招攬台灣青年前往。（截圖自活動頁面）

    網路上有不少寒假中國交流團行程，招攬台灣青年前往。（截圖自活動頁面）

    大學生將迎來史上最長寒假，但赴國外參訪要注意！近期傳出中國以交流團、參訪團等名義，以低廉費用招募我國青年赴北京、上海、哈爾濱等地，8天行程團費最低1萬8900元，早鳥甚至贈送香港3天2夜遊程，行程內容相當模糊，資料填寫卻必須非常詳細，還註明可以邀請新同學參與，遭控恐有統戰或監控疑慮。

    根據學生流傳，如由中華傑出青年經貿發展協會（ACE傑青會）主辦的「春雨團」，今年寒假就推出多項交流營隊，對象鎖定台灣青年，包括大專院校學生進行推廣，提供低廉費用出國參訪，行程通常包含如北京大學、復旦大學等名校交流、企業參訪以及上海、北京、成都、敦煌、哈爾濱等大城市文化、自然景點遊覽，舉辦已超過30屆，累積參加有上萬台灣學生曾參與。

    春雨團今年推出包括上海、北京、哈爾濱、成都九寨溝等團，8天行程團費1萬8900元到2萬9900元，含來回機票、食宿、景點與企業參訪、學伴與輔導員陪同、保險等費用，若自行往返僅更只要7900元至9900元，指定日期前報名還可贈送香港3天2夜自由行或上海3天2夜自由行等行程。此外，還有其他團體所舉辦的「兩岸學生北國風情冬令營」，扣除機票僅4000元，揪好友同行還打9折。

    細看行程內容，每日都僅粗略列出早、午、晚3個時間點的行程，其中更有些看似模糊的內容，如文化講座、文化體驗、青年座談、聯歡活動、交流活動等。有學生就直指，無法得知活動會安排些甚麼內容，會不會是與統戰官員見面，或是交流體驗內容藏有統戰內容，若到現場才發現，可能只能被迫配合。

    而報名資料除了必要個資，還必須提供IG、FB等社群帳號，此外也要提供「社團榮譽、現任職銜或經歷」當作重要篩選標準，另要闡述「大陸參訪經驗」，詳述自己對兩岸關係想法或與「陸生」相處的經驗，也是重要篩選標準。學生質疑，若填寫國家認同是中華民國、兩岸立場是一中一台，是否會被錄取。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播