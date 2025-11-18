8天行程僅2萬團費還送香港自由行 中國交流團恐有統戰疑慮

網路上有不少寒假中國交流團行程，招攬台灣青年前往。（截圖自活動頁面）

大學生將迎來史上最長寒假，但赴國外參訪要注意！近期傳出中國以交流團、參訪團等名義，以低廉費用招募我國青年赴北京、上海、哈爾濱等地，8天行程團費最低1萬8900元，早鳥甚至贈送香港3天2夜遊程，行程內容相當模糊，資料填寫卻必須非常詳細，還註明可以邀請新同學參與，遭控恐有統戰或監控疑慮。

根據學生流傳，如由中華傑出青年經貿發展協會（ACE傑青會）主辦的「春雨團」，今年寒假就推出多項交流營隊，對象鎖定台灣青年，包括大專院校學生進行推廣，提供低廉費用出國參訪，行程通常包含如北京大學、復旦大學等名校交流、企業參訪以及上海、北京、成都、敦煌、哈爾濱等大城市文化、自然景點遊覽，舉辦已超過30屆，累積參加有上萬台灣學生曾參與。

春雨團今年推出包括上海、北京、哈爾濱、成都九寨溝等團，8天行程團費1萬8900元到2萬9900元，含來回機票、食宿、景點與企業參訪、學伴與輔導員陪同、保險等費用，若自行往返僅更只要7900元至9900元，指定日期前報名還可贈送香港3天2夜自由行或上海3天2夜自由行等行程。此外，還有其他團體所舉辦的「兩岸學生北國風情冬令營」，扣除機票僅4000元，揪好友同行還打9折。

細看行程內容，每日都僅粗略列出早、午、晚3個時間點的行程，其中更有些看似模糊的內容，如文化講座、文化體驗、青年座談、聯歡活動、交流活動等。有學生就直指，無法得知活動會安排些甚麼內容，會不會是與統戰官員見面，或是交流體驗內容藏有統戰內容，若到現場才發現，可能只能被迫配合。

而報名資料除了必要個資，還必須提供IG、FB等社群帳號，此外也要提供「社團榮譽、現任職銜或經歷」當作重要篩選標準，另要闡述「大陸參訪經驗」，詳述自己對兩岸關係想法或與「陸生」相處的經驗，也是重要篩選標準。學生質疑，若填寫國家認同是中華民國、兩岸立場是一中一台，是否會被錄取。

