綠問藍白修財劃法舉債遇天災怎辦？卓揆憂：叫天天不應、叫地地不靈

立法院在野黨團上週五在立法院會通過「財劃法」修法，行政院指若按修法編列預算，明年將增加5600億餘元舉債。民進黨立委張雅琳今在立法院會質詢卓榮泰表示，若持續舉債，明年遇到像馬太鞍溪這樣的天災，有辦法因應嗎？卓坦言，中央可做的事情非常有限，再有任何的天災，要有什麼能力去幫助地方？明年如果連這個能力都沒有，那真的是叫天天不應，叫地地不靈。

財劃法修法後遺症 卓揆：中央有什麼能力去幫助地方？

立法院三讀通過在野黨版的「財政收支劃分法修正案」，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。執政團隊認為此修法將產生諸多後遺症。

張雅琳表示，今天是十一月十八日，仍然無法開始進行一一五年中央政府總預算案審查程序，在野黨認為已經啟動「財劃法」修法，行政院就應該要針對總預算來重新編列。我們目前已經給了地方4165億元，為此中央明年的總預算都還要舉債2992億元；針對馬太鞍溪這樣的天災，如果按照藍白的修法，明年遇到這種天災，還有辦法、空間因應嗎？

卓榮泰表示，雖然編列特別預算會排除預算法、公債法等內容的適用，但總之它是擴大了國家財政的舉債，這是事實，無論我們排除任何的法案，它就是擴大。那今年我們已經舉債2992億元，如果再加上現在要中央恢復的計畫性補助2600多億元，表示我們要增加5600億元的舉債，已經違反明年度要編財劃法的公債法規定，「我們是編不出來的」。

卓榮泰表示，況且，拿掉4165億元的統籌分配稅款（指去年財劃法修法後），再把計畫性補助再全數的補助給地方，而一般型補助又不考慮到中央、地方的事權劃分，全部都再給地方，中央可做的事情就非常非常的有限，明年再有任何的天災，要有什麼能力去幫助地方？像這次的豬瘟、颱風、堰塞湖都是。

卓榮泰說，像今年特別的是還有國際的談判（美國關稅），明年如果有任何的狀況，我們將沒有能力。所以一直削弱中央的國庫，一直攤換圍堵政府，到底用意何在？國人都應該想想清楚。

卓榮泰說，剛剛主計總處主計長又提出了馬太鞍溪中央已經協助的金額已經有27億元，豬瘟也有36億元，這都是我們應急擠出來的，明年如果連這個能力都沒有，那真的是叫天天不應，叫地地不靈。

張雅琳關心財劃法修法後多給地方的錢，是否會真的用在教育上，藍白應該說清楚。卓榮泰回應，所以院版的財劃法修正草案，補助給地方的一般性補助當中，對於教育、社福等基本設施，中央會要求、指定各縣市要做到非常均衡的發展；中央也會在統籌分配稅款方面要求，地方拿了這些錢，至少每個縣市有的都必須要做出來，如果有好的計畫，中央也可以來補助，甚至用一個公式來設算。中央設置了三層補助的整個程式，這部分會在星期四院會討論，希望立院能夠支持。

