    首頁 > 政治

    中國、敘利亞外長妄稱我國是「中國不可分割一部分」 外交部駁斥：荒唐言論

    2025/11/18 13:22 記者黃靖媗／台北報導
    外交部嚴正譴責中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論。（資料照）

    外交部嚴正譴責中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論。（資料照）

    敘利亞外交暨僑民部長Asaad Hassan al-Shibani昨日與中國外長王毅會晤，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，外交部嚴正譴責中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論，強調中華人民共和國任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

    敘利亞17日訪問中國，會晤中國外長王毅並於會後發表《中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國外交部長聯合聲明》，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字。

    外交部表示，對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

    外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

