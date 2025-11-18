為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    太保市振興金談不攏 市代會主席爆粗口、市長提告

    2025/11/18 13:43 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣太保市代會主席葉俊男（右）爆粗口挨告。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市代會主席葉俊男（右）爆粗口挨告。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市擬發放災後振興金，但與代表會多數派不同調懸而未決。昨代表會召開定期會，會後主席葉俊男與市長鄭淑分在代表會秘書室進行協調，雙方仍未能達成共識，葉俊男走出去講了「洪x隨郎」、「x你娘xx」（台語）。鄭淑分表示，職場應尊重女性，經徵詢律師意見後，已至警察局提告製作筆錄。葉俊男則說，對事不對人，也沒有對著鄭淑分罵，何來公然侮辱。

    葉俊男說，太保市9月間就開會討論要普發振興金，公所主張要發3000元、代表會主張要發5000元，結果行政程序卡住，一拖再拖，連後來提案的義竹鄉，現在5000元都發完了，太保卻拖到現在都還沒發，當下有爆粗口，但他是針對這件事情在罵，不是特定在罵任何人，而且是走到門外才講，並非朝市長罵。

    淑分還原事件過程指出，17日總質詢結束後，到代表會秘書室與葉俊男、官汝濃、林淑勉、許秀燕、龔宗勇等代表進行協調，葉俊男主張應發5000元，就向葉俊男說明目前的財政現況，強調如果市庫沒有增加財源收入就發放5000元，未來進行大型建設時，恐將舉債。因此目前最多只能發3000元，或者先發3000元，明年視財務狀況再加發2000元，但雙方未達成共識，葉俊男就大罵「洪x隨郎」、「x你娘xx」。

    鄭淑分強調，葉俊男當眾辱罵，如不提告就是縱容犯罪，未來勢必會一再發生，女性不該被認為是地位低下、任人喊罵的對象，現在是兩性平權的時代，提告是希望葉俊男能夠尊重女性。

    嘉義縣太保市長鄭淑分指控市代會主席葉俊男爆粗口提告。（資料照，記者蔡宗勳攝）（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市長鄭淑分指控市代會主席葉俊男爆粗口提告。（資料照，記者蔡宗勳攝）（記者蔡宗勳攝）

