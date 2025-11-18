為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    支持行政院「硬起來」 黃偉哲：財劃法惡修充滿政治報復

    2025/11/18 13:24 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲批財劃法再修惡，充滿政治報復，對南部民眾極不公平。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲批財劃法再修惡，充滿政治報復，對南部民眾極不公平。（記者洪瑞琴攝）

    針對中央統籌分配稅款修法引發南北失衡疑慮，台南市長黃偉哲今（18）日受訪時直言，新版財劃法「越修越糟」，更形容其中「充滿政治報復」，尤其是對中南部民眾極不公平。他支持行政院「硬起來」，提出相對應措施，避免地方建設被全面卡死。

    黃偉哲指出，此次財劃法二修版本幾乎沒有經過社會溝通與充分討論，立法院便逕自將「一般性補助款」與「計畫性補助款」的金額鎖定，不得低於今年以及過去10年的平均值。表面上看似保障地方財源，但實際上卻阻斷了中央以補助平衡城鄉差距的功能，讓原本資源較多的北部更富裕，而中南部反倒難以追趕，形成嚴重不公平。

    他強調，中央財源有限，一旦補助款被僵化，未來如捷運、快速道路等重大公共建設恐無經費推動。北部捷運路網早年建設時，中央補助高達8成五甚至9成；如今輪到中南部開始要建構捷運系統，補助卻可能僅剩5成甚至更少，形成「北部享好處、南部卻被縮減」的不對等現象。

    黃偉哲也提到，中南部長期承擔發電、煉油、科學園區等產業帶來的污染，卻因大型企業總部多設於北部，使稅收貢獻被算在北部名下，形成「污染在南部、稅收在北部」的怪象。本就不公平，修法後更將惡化區域差距。

    他批評，這次財劃法的「再修惡」不僅忽視中南部需求，更讓民眾感受強烈政治操作與區域歧視；中南部人民對藍白兩黨推動的修法會更加反感。黃偉哲呼籲選民務必「睜大眼睛看清楚」，看清這些「倒行逆施、顛倒南北」的做法如何影響地方未來發展。

