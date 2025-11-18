宜蘭縣長選戰加溫！藍營人選陸續表態 林國漳盼共創乾淨選舉

藍綠白各陣營宜蘭縣長參選人，左至右分別是林國漳、吳宗憲、陳琬惠、張勝德。（資料照）

2026宜蘭縣長選舉，各方陸續表態，宜蘭縣議會議長張勝德昨（17）日懸掛看板，表態爭取國民黨提名；對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，他給予祝福，不管國民黨推出哪位參選人，他都尊重，也希望台灣的民主可以提升到一個良性對話層次，期待一場乾淨選舉，共創新的宜蘭經驗。

林國漳說，張勝德要爭取國民黨宜蘭縣長提名，他給予祝福，不管國民黨推出哪一位縣長參選人，他都尊重，重點是台灣的民主應該可以提升到一個良性對話，互相不攻詰、不造謠、不賄選的選舉文化，期待是一場乾淨選舉，共創新的宜蘭經驗。

請繼續往下閱讀...

林國漳也希望競爭者提出讓宜蘭更好的公共政策，選舉應該是選賢與能，最後再由選民選擇決定最佳人選來帶領宜蘭。

陳琬惠：藍白合不合交黨主席討論

民眾黨前立委陳琬惠也說，2026宜蘭選舉，她秉持初衷繼續爭取縣民認同，藍白會不會合作，就交給主席跟團隊做最後討論，她卸任立委以來一直努力在宜蘭做相關服務，希望得到宜蘭縣民最大認同，在2026可以出線為縣民服務。

她指出，民進黨已提名林國漳，國民黨不分區立委吳宗憲也表達參選意願，張勝德也掛看板表態，大家要努力爭取縣民認同，至於藍白用什麼方式合作？大家各自有自己步調，她就按部就班依自己步調做相關爭取。

張勝德：參選是回應鄉親期待

國民黨張勝德面對不分區立委吳宗憲相爭；張勝德表示，表態參選是回應鄉親期待，在民主機制下，希望在公平公正公開的狀況，來產生國民黨宜蘭縣長的提名機制，無論黨中央是協調或初選，包括民調他願完全接受，協調之後產生人選，他一定全力支持。

吳宗憲未接電話，暫未得知回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法