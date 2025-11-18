全民國防手冊全台發送！ 林憶君籲：結合紙本、數位雙渠道

民眾黨立委林憶君。（資料照）

國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，將自明起由中華郵政、內政部民政系統、外交部協力普發1100萬本新版全民國防手冊，內容涵蓋天災、戰災指引，接軌國際趨勢。民眾黨立委林憶君今日說，該指引的普發計畫具備提升全民備災意識與資訊普及的積極意義，但建議政府後續應持續加強宣導與說明，並結合紙本與數位雙渠道，使資訊更新更為即時。

林憶君續指，國防部此次採取比照選舉公報的方式，由地方民政系統及基層村里長直接遞送至家戶，能確保資訊無落差地觸及全民。透過紙本形式讓民眾清楚掌握在遭遇緊急狀況時所需的基本應變步驟，有助於全面提升防災及安全意識，此舉亦可彌補數位落差，使長者及弱勢族群同樣能獲得必要資訊，為社會整體韌性奠定更堅實基礎。

請繼續往下閱讀...

從這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件發現，中央長期防災體系不足、尤其是演習教育落後的警訊。林憶君質疑，國防部最近雖然發布了新版全民國防手冊，《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，未來將規劃讓家家戶戶都能得到這份指引，但然後呢，政府為人民做了什麼？真的可以有效提升我們的國安韌性了嗎？

林憶君提及，相較於先進國家，在面對「複合性災害」，不論從減災、整備，都是一條鞭治理，為什麼台灣的災害防救，卻還是仍停留在「上古世紀」，「演習脫節、民眾無感」？為什麼日本能做到讓防災變成全民的DNA，台灣卻永遠都在「亡羊補牢」？政府還是應該要把預算「花在刀口上」，做有效宣導防災避難花費，而不是都拿來做這本大內宣手冊。

林憶君強調，災害防治和後續救災及國土的防衛韌性責任，絕對是中央政府的責任。身為負責的執政者，就應該在「承平時期」為老百姓備妥一切準備，而不是讓人民在災難來臨後才學會應對。

林憶君也說，此項普發計畫在執行上也存在幾個需要關注之處，因大規模印製與配送需投入相當成本，若缺乏充分溝通，最終恐浪費資源外，更達不到原預期效益；再者，紙本內容更新不如數位資訊迅速，未來若需調整指引，政府仍需投入額外成本以確保資訊正確性，呼籲政府應提出兼顧成本並達到預期成果的最佳方案，以有效提升全民防衛韌性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法