頻跑北彰化確定選縣長？謝衣鳯出席捐車活動回應「不要想太多」

立委謝衣鳯今出席彰基捐車活動，最近她頻繁參加北彰化公開活動，給政壇「要選縣長」的想像空間。（彰基提供）

國民黨2026年彰化縣長提名尚未底定，身兼縣黨部主委的立委謝衣鳯一直被視為熱門人選，外界揣測也因新任黨主席鄭麗文上任後，藍營在雲林以南（除嘉義市外）多傾向由地方黨部主委披戰袍，使得「主委參選」在彰化同樣被認為極可能上演，政壇熱議。

今天（18日）彰化基督教醫院在總院舉辦「彰基、康橋捐贈二基兒童醫療交通車」記者會，謝衣鳯親自到場，最近她頻繁出現在北彰化活動，再度引發外界聯想是否已啟動縣長選戰布局，對此，她說，自己長期關心醫療，是因為醫療是全縣民的事，呼籲外界不要過度解讀與揣測。

謝衣鳯表示，她向來重視彰基的醫療發展，不論活動在南彰或北彰，只要與醫療進步有關，她都會到場支持。她強調，出席行程是基於對彰化醫療的責任與關心，「跟選舉沒有關係！」

今天的捐車活動源自今年4月22日康橋國際學校舉行的單車環島成年禮，路途中顏姓學生在竹塘鄉發生嚴重車禍，送抵二林基督教醫院急救後再轉至彰基治療，病況一度危急，昏迷指數僅3分，最終在醫護團隊全力搶救下順利康復。顏同學家長為表達感謝，捐出50萬元給彰基；總院長陳穆寬再加碼150萬元，合計200萬元，全數投入購買頂級兒童醫療專用交通車，提供二林基督教醫院使用。

院方邀請縣內4位區域立委出席，其中，謝衣鳯、陳秀寳到場並先後致詞。活動結束後，謝衣鳯立即趕往南彰出席前立委洪宗熠父親的公祭，行程緊湊，連日奔波與現身公開活動，也讓她的下一步更受政壇關注。

目前，藍營表態爭取提名的人選有2人，分別是彰化縣府參議柯呈枋、彰化縣工策會總幹事洪榮章。柯在前縣長卓伯源任內做過副縣長，洪則在王惠美任內也做過副縣長。

立委陳秀寳今應邀參加彰基捐車活動，她上台致詞，見證愛的循環歷史性的一刻。（彰基提供）

彰基今辦捐車活動，立委謝衣鳯（中）到場見證儀式。（彰基提供）

捐車儀式今在彰基總院舉行。（彰基提供）

立委謝衣鳯今趕場參加彰基捐車活動，最近不少北彰化地區活動都有她的身影，被政壇解讀要選縣長了？不過，她回應不要想太多。（彰基提供）

