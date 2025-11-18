藍中常委捧毛澤東嗆馬英九「沒用」 強調台灣早點回歸過好日子

國民黨中常委何鷹鹭近日不斷在網路上公然舔共，宣揚只有統一與毛澤東，怒嗆馬英九是沒用的人，呼籲她身兼讓台灣早日回歸統一的責任與宗旨，影片曝光後網友紛紛怒罵。（圖擷取自臉書）

資深媒體人黃暐瀚近日PO出一段影片，影片中何鷹鹭聲稱，台灣都亂成這個樣子了，不統一自己都沒法玩下去了，而國民黨敗在3個湖南人手裡，第一個是中共偉大的領袖毛澤東，馬英九是最沒用的一個人，什麼我們不需要威脅、不需要恐嚇，誰威脅台灣啦，台灣早點回歸，那也是想讓他們過上平平安安的好日子，何鷹鹭強調「我肩上扛著責任，頭頂著榮耀，我是中華人民共和國的女兒。」黃暐瀚在貼文中表示「聽了嚇一跳！以為開玩笑？以前跑國民黨新聞的時候，可沒看過有這種論述的中常委。」

網友們看到影片後怒轟「一堆搶當吳三桂的，就不要整天說別人抹紅」、「鄭麗文的當選，剛好引蛇出洞，國民黨的這些妖魔鬼怪，紛紛現形了」、「國民黨已經變成共產黨的樣子了」、「現在沒有國民黨都是共產黨」、「這個黨完全不打算演了，就是讓人看不起」。

