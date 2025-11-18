為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴總統軍禮歡迎吐瓦魯國總理 盼攜手面對地緣政治挑戰

    2025/11/18 13:05 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德18日在總統府前廣場，以軍禮施放禮炮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立伉儷。（記者劉信德攝）

    總統賴清德18日在總統府前廣場，以軍禮施放禮炮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立伉儷。（記者劉信德攝）

    吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）首次國是訪問，賴清德總統今以隆重軍禮歡迎戴斐立伉儷，並表示，期待台吐合作關係進一步提升，攜手面對地緣政治與氣候變遷挑戰，促進雙方人民福祉及國家繁榮。戴斐立也感謝我國以隆重軍禮，彰顯對友邦人民的尊重，更是兩國相互承認的象徵。

    軍禮歡迎儀式於上午10時30分在總統府前廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與戴斐立總理分別致詞。

    賴清德表示，這次是戴斐立總理上任後第3次訪台，也是首次進行國是訪問，不僅象徵兩國邦誼穩固友好，也展現戴斐立總理對兩國外交關係的重視與支持，兩國在國際上相互扶持，彼此互助共榮，近年在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊科技以及人才培育等領域都更加緊密交流，創造豐碩的合作成果。

    總統說，透過戴斐立總理來訪，相信未來兩國的合作關係將更進一步提升，攜手面對地緣政治以及極端氣候變化所帶來的各項挑戰，共同促進人民福祉及國家繁榮。

    戴斐立表示，為訪團舉行的隆重軍禮歡迎儀式，不但彰顯對友邦人民的尊重，更是兩國相互承認的象徵，代表台灣人民與政府的尊嚴，及台吐兩國堅定不移的友誼。吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，這份邦誼建基於共享民主價值、相互信任及堅定不移的合作之上，歷經時間考驗，在過去46年來始終堅實穩固。

    戴斐立提到，賴總統去年12月至吐瓦魯進行國是訪問，當時雙方承諾要持續深化雙邊關係。很高興今天將見證台吐雙邊簽署條約，這將為進一步強化及提升台吐關係奠定法律基礎，兩國也將秉持團結、友誼及共同目標的精神，持續增進雙方人民的福祉，期盼台吐邦誼永固，繁榮昌盛。

    總統賴清德18日在總統府前廣場，以軍禮施放禮炮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立伉儷。（記者劉信德攝）

    總統賴清德18日在總統府前廣場，以軍禮施放禮炮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立伉儷。（記者劉信德攝）

