    首頁 > 政治

    鄭麗文、黃國昌將碰面 沈榮欽分析藍白合情勢：國民黨不會讓太多

    2025/11/18 13:40 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨立法院黨團18日召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，總召黃國昌會前受訪。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨立法院黨團18日召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，總召黃國昌會前受訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近日將安排會面，引發關注。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，鄭麗文雖然想要達成藍白合，但是她帶了把黃國昌當小弟並曾以狗暗喻他的傅崐萁，以及據傳批評黃國昌養狗仔「胎哥」的副主席兼祕書長李乾龍與會，這些人對黃國昌不會有太大的敬意。

    沈榮欽在臉書PO文表示，明天是黃國昌帶隊向國民黨鄭麗文示好的日子。鄭麗文雖然想要達成藍白合，黃國昌則不同，他必須證明自己是能實現藍白合的第一人，柯文哲曾參選總統並發生「五漢廢言」衝突，黃國昌會用來向國民黨表示，自己比柯更能實現藍白合，柯文哲其實也需要藍白合，他可能期望若藍營當選總統，可為其官司解套。但是黃國昌仍是主席，他仍在觀望時機，不會這麼早亮劍，以免喪失談判籌碼。不過這說明黃國昌與柯文哲在搶當藍白合代理人上，有基本的利益衝突。

    沈榮欽指出，縣市長選舉不是總統大選，縣市議員屬複數選區競爭，藍白合的空間有限，民眾黨必須證明自己在縣市長選舉中有關鍵少數的能力，黃國昌和趙少康會面提出的疑似假民調，對在地的李乾龍毫無意義，但黃至少會證明自己雖成事不足、但仍敗事有餘，仍有交換籌碼。

    沈榮欽直言，但是要和國民黨換什麼呢？就像新竹市，國民黨分裂讓民眾黨得利後，國民黨就很難拿回來，因此國民黨能夠讓的地方有限，明天雙方不會談到這些深水區的問題，雙方只是見面強調民進黨是共同敵人，對藍白合有高度意願，黃國昌對國民黨示好，畢竟自己比柯文哲更適合促成藍白合，沒有競選總統的野心。

