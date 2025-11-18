財劃法修惡卓榮泰「全面迎戰」 盧秀燕卻喊閣揆應「全面迎合」

財劃法又修惡卓榮泰強硬「全面迎戰」，盧秀燕卻喊應「全面迎合」。（記者蘇孟娟攝）

立法院上週五匆忙通過再修訂的財劃法，行政院長卓榮泰昨（17日）強硬地說「全面迎戰」；台中市長盧秀燕今喊話卓榮泰，不應說「全面迎戰」，中央財政全來自地方上繳稅收，長期肥中央、瘦地方，卓揆應「全面迎合」地方財政需求；她更稱讚這屆立法院及立委為地方建設講話，她要給予肯定及感謝。

行政院原訂這週就《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本進行正式討論，邀請各地方政府的財主人員做最後的確認，但立法院上週五卻提前匆忙通過再修訂的財劃法，因行政院評估內容將造成更大的問題，甚至比過去公式計算錯誤的問題還大，更將讓政府的總預算無法編列，卓榮泰昨強硬表示，行政院會全面迎戰。

今日台中市議會總質詢，國民黨市議員黃馨慧斥，財劃法因長期被視為對地方財政不利，這屆立院終於修法通過，行政單位竟不執行，行政院長甚至放話全面迎戰，讓地方陷入預算不知從何編列困境。

盧秀燕說，她跟卓院長也是好朋友，建議閣揆不要說「全面迎戰」，而是應「全面迎合」地方財政需求；因中央稅收預算全來自全國各縣市上繳中央所得，但長期以來國家財政結構「肥中央、瘦地方」，各縣市嗷嗷待哺，為很多建設因沒有錢沒辦法做而受苦，預算只肥中央、瘦地方不是好事。

她說，立委自地方選出，在立法院為地方及建設講話是理所當然的事，「好的委員」要中央莫忘地方，在中央做此提案發言理所當然；閣揆是全國的院長、全國的大家長，對立委代表地方提出的修正案，應迎合而非迎戰。

盧秀燕說，這屆立委及立法院幫全國22縣市修財劃法，把錢下來地方做建設、福利，她對立委及立院的表現給予肯定及感謝。

