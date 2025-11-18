不同意院版財劃法？侯友宜：溝通最重要、講清楚公式試算

對於行政院版財劃法，新北市長侯友宜今表示，希望中央、地方多多溝通，充分討論。（記者黃政嘉攝）

立法院藍白立委14日再度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰宣示將在20日提院版草案送立法院審議，財政部指出，院版財劃法將納入工業與農業就業人口數等5項指標，台北、新北與新竹市明確表達不同意。對此，新北市長侯友宜今表示，「溝通還是最重要的」，希望中央在5項指標要清楚告訴大家公式試算，中央、地方共同面對、多多溝通，充分討論。

侯友宜今到鶯歌區視察鳳鳴滯洪池工程時接受媒體聯訪，對於台北、新北與新竹市不同意院版財劃法的看法，侯友宜回應，新北市因為人口多，在每次預算的分配過程中，人均預算都是6都最低，尤與台北市相差更甚，往往在做社會福利、關懷弱勢區塊，因為人均預算少，在工作挑戰上更顯困難，在整個財劃法過程當中，仍希望中央在5項指標裡，要非常地清楚告訴大家公式試算，讓大家可充分討論，尤其垂直平均分配比重是多少，要講清楚，財劃法是中央地方大家一起共同面對、多多溝通，各縣市狀況不一，新北市人口多、面積大，要照顧到每個人，也希望在預算分配能夠公平合理跟周延。

請繼續往下閱讀...

財政部國庫署長陳柏誠指出，台北市、新北市與新竹市雖對院版財劃法明確表達不同意，但包括嘉義市在內的多數藍營縣市都能認同，也非常放心。媒體問及會覺得財政部在分化地方嗎？侯友宜回應：「其實我一直覺得溝通還是最重要的，因為每一個縣市的狀況都不太一樣，那中央在這邊只要把試算的方式很清楚地、透明地告訴大家，大家針對這些問題可以做好充分溝通跟討論，我們就可以往下一起走。」

對於行政院版財劃法，新北市長侯友宜說，中央、地方做好充分溝通跟討論，就能往下一起走。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法