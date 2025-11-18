現役少校淪共諜 國防部內部清查主動發現、強烈譴責叛國行為

中國不斷對台滲透，陸委會曾發文示警，近年共諜案起訴人數激增，透過「退役拉攏現役」、「金錢利誘」等手法，全面對我軍事單位、政府機關等組織進行滲透。（圖取自陸委會臉書）

中國不斷試圖滲透我國國軍，調查局去年主動發掘港籍人士及國人為中共在台發展組織及刺探、收集機密。國防部今（18）日表示，政戰局內部清查作業主動發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制通報，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。

國防部今日表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。

國防部表示，此案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織，國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責。

國防部說，國防部已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識，另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

