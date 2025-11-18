宜蘭縣礦石特別稅將調整 檢討納入回饋金機制

宜蘭縣礦石開採引起重視，縣府允諾檢討特別稅問題，是否納入回饋金機制。（資料照）

宜蘭縣礦石開採集中在蘇澳鎮與南澳鄉，依據宜縣礦石開採特別稅自治條例，每公噸收取30元特別稅，今年計徵金額3676萬元；縣議員游吉祥、孫湯玉惠等人關心礦場開採影響環境等問題，並要求給予地方回饋金；縣府允諾，特別稅自治條例116年1月到期，明年重新訂定可檢討是否納入調整。

宜蘭縣議會今天專題報告宜縣礦石開採及課稅之現況；縣府工旅處表示，宜縣現存礦業有22家，開採礦種包含大理石、白雲石、瓷土礦、滑石礦、金礦、水晶礦、銀礦、硫磺礦、銅礦等9大類。其中，以大理石與白雲石為大宗計16家，主要為碳酸鈣，是水泥主要原物料。

今年礦石開採數量114萬8549公噸，開採面積11萬5612平方公尺，特別稅計徵金額3676萬餘元。

縣府財政稅務局指出，宜縣特別稅101年起徵，每噸5元，104修訂10元，112年30元，當時議會討論，宜蘭礦脈與花蓮相連，花蓮約是50元，質疑宜蘭為何這麼便宜，因此決議調高。

縣議員游吉祥質疑，礦業開採以南澳鄉最大，縣府作了什麼稽查？每噸30元與花蓮50元仍有落差，宜縣有調整空間嗎？他要求縣府主動稽查，礦石對山坡地造成很大影響，資訊要公開透明，提供給部落諮商參考，才能了解礦場實際情況。

縣議員陳福山說，縣府要重視原住民權利，礦場涉及很多人事地物，30元可以調高嗎？礦車載運常造成道路損壞維修怎麼辦？30元夠開銷嗎，業者給的回饋金有多少？

縣議員孫湯玉惠指出，礦石開採嚴重擾動山林、河川、土地，對環境影響很大，雖然有環評，但風災過後，地形地貌改變有沒有監測，回饋金機制必須要討論，道路粉塵也會影響周邊環境。

宜縣財稅局表示，現行的特別稅自治條例116年1月到期，目前並沒有回饋金機制，明年重新訂定，針對回饋金問題可以檢討是否調整。

縣府工旅處指出，縣府對礦石案會嚴審把關，但稽查權還是中央權責，縣府會派員陪同有侷限性，未來會尋求其他法令授權，主動發動稽查。

