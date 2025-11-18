為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陸委會稱共諜滲透台灣各政黨 羅智強酸：只有民進黨

    2025/11/18 12:05 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團18日召開「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。羅智強受訪時回應共諜等時事議題。（記者塗建榮攝）

    陸委會17日在臉書發文表示，中國大陸派間諜滲透到台灣各政黨，企圖撕裂台灣社會。對此，立法院國民黨團書記長羅智強今（18日）受訪表示，陸委會講得很好，但要修正一下，不是台灣各政黨，是台灣的民進黨。

    羅智強表示，陸委會這個訊息很值得重視，但它的敘述句有一點錯誤，陸委會說派間諜滲透到台灣各政黨，「應該改成派間諜滲透到台灣民進黨，這比較正確一點」。

    羅智強表示，他曾在總統府工作過，大家不要忘了，總統府共諜案是誰揭發的？「就是羅智強揭發的」，這讓他痛心無比；他在總統府工作的時候，總統府、國安會、外交部都沒出共諜案。民進黨那麼偉大，執政以後就讓共諜滲透到民進黨、總統府、國安會和外交部，還要他踢爆才辦。

    羅智強說，他幫總統府、國安會和外交部的文官說句話，共諜滲透到總統府、外交部和國安會，這句話對公務員不公平，「因為這些共諜都不是文官」，都是賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說，今天要不是民進黨執政，他們進不了這些單位，這些不是以公務員進去的機要，羞辱了國家的公務員。

    羅智強說，陸委會講得很好，但修正一下，為什麼讓共諜滲透到民進黨？不是台灣各政黨，是台灣的民進黨。

