財劃法遭藍白「越修越惡」 時力轟：重北輕南、破壞財政紀律

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

立法院上週在國民黨團總召傅崐萁主導下，藍白次聯手三讀通過「財政收支劃分法」修正案。時代力量今日痛批，本次修法「越修越惡」，不僅惡化縣市資源分配不均，更徹底破壞國家財政紀律，並無視法定預算程序，要求立法院應儘速啟動財劃法的再次修正。

時力指出，本次修法後，中央政府除了已分配給地方的8488億元統籌分配款及約2800億元補助款外，還須另外舉債2646億元發給地方政府。這將使得明年度中央政府的舉債金額，一舉突破「公債法」，舉債不得超過總預算加特別預算歲出15%的規定，使中央政府面臨違法困境。

現行「財劃法」在去年修正後，已造成嚴重的「重北輕南」問題。時力說明，在六都中，台北、新北、桃園、台中等直轄市統籌分配款增加幅度皆超過六成，桃園甚至達八成；但台南僅增加51%，高雄更只有49%。而在非六都縣市，彰化以南縣市的增幅也遠低於北部及東部縣市。相較於成長最多、增幅超過250%的新竹縣市，最後一名的屏東縣增幅僅111.7%，不到新竹縣市的一半。

時力憂心，原本中央政府可以透過一般性補助款來平衡區域資源落差，但本次修法卻規定中央給「各」地方政府的一般補助款不能比修法前少，「計畫型補助款」也不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。這意味著，原本已經資源豐富的縣市，補助款將獲得保障，而中央政府未來將沒有多餘資源可分配給較貧窮縣市，導致區域資源落差越來越巨大。

時力表示，預算編列應以每年現實條件與需求為基礎，將有限資源分配到最需要的地方。本次修法卻反其道而行，在未討論新增預算來源、分配優先順序或中央地方事權調整等前提下，強硬規定中央給地方的補助款完全不能減少。「未來無論台灣經濟景氣、人口結構、稅收多寡如何變化，這多達5455億元的補助款預算，都將毫無調整空間。」

更嚴重的是，新法規定中央政府調整計畫型補助的撥款金額，必須經過地方政府同意，時力強調，形同是「就算地方政府擺爛沒做事，中央還是一毛錢都不能少給」，徹底違反財政紀律的基本原則。

此外，目前已進入11月，立法院尚未開始明年度總預算審查，已打破歷史紀錄。時力抨擊，上週通過的「財劃法」卻規定新增的地方政府預算明年就要編列，國民黨團書記長羅智強更要求行政院將總預算退回重編。時力指出，依照「預算法」規定，中央政府總預算案應在11月底前審完，慣例則是在農曆年前。但依照今年的審查進度，若要趕在農曆年前完成所有程序，根本是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，完全不可能好好審查，恐怕年初的總預算亂象將再次重演。

時力重申，「財劃法」當然要修，但不能「倉促修、亂修、越修問題越多」，本週四行政院將把院版的「財劃法」修正草案送進立法院，這是解決問題的最後機會。請國民黨團、民眾黨團好好面對問題、理性溝通，立法院應儘速啟動「財劃法」的再次修正，不要再用粗糙的修法，讓台灣的財政穩定陷入快速惡化的風險。

