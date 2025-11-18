為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨急著批評日本、賴總統 林楚茵：代表台灣人還是中國傳聲筒？

    2025/11/18 12:29 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    日本首相高市早苗挺台言論引發中國強烈不滿，中日兩國關係陷入緊張。對此，民進黨立委林楚茵表示，日本人越被中國威脅，越支持自己首相。反觀國民黨不敢譴責中國，而是急著批評日本、批評賴總統，請問國民黨是要代表台灣人，還是當中國的傳聲筒？

    林楚茵在臉書PO文表示，高市早苗支持度破69.9%，國民黨配合中共100%，日本首相高市早苗表態「台灣有事，日本有事」，中國氣到喊抵制，呼籲「避免前往日本」，結果高市內閣支持度飆破69.9%創新高，近半數日本民眾挺「台灣有事說」！

    林楚茵指出，中國機場則照樣擠滿赴日遊客，連中國人都不買單旅遊警示，中國管不動自家人，但台灣最大在野黨國民黨卻自動貼上去乖乖配合中共？賴總統呼籲中國「不要當麻煩製造者」，鄭麗文馬上跳出來批評「火上加油」。

    林楚茵續指，但鄭麗文只敢說「台灣沒事，日本沒事」，不敢面對的真相：「台灣有事」的始作俑者就是中共，中國先有「戰狼」外交官威脅斬首日本首相，再用旅遊禁令施壓，就是長久以來對台灣的同一套，誰才是國際麻煩製造者一目了然！

    林楚茵直言，日本人越被中國威脅，越支持自己首相。反觀國民黨不敢譴責中國，而是急著批評日本、批評賴總統，請問國民黨是要代表台灣人，還是當中國的傳聲筒？

