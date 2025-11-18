藍白財劃法修惡舉債5600億 周軒：2026年經濟成長率直接腰斬

行政院長卓榮泰18日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

藍白二度聯手強修財劃法，行政院長卓榮泰昨宣告全面迎戰，並將在20日提出院版草案送立法院審議。卓榮泰今天在立法院表示，國民黨新版財劃法除了會造成5600億元的舉債，超過「公債法」的上限，也無法解決過去公式錯誤、垂直水平分配不合理的問題。對此，政治工作者周軒表示，外資預測2025全年台灣經濟成長率大約6%，結果我們中央政府現在要編明年的總預算舉債舉到爆還編不出來。

周軒在臉書PO文表示，根據剛剛行政院長卓榮泰在立法院備詢的說法，如果按照國民黨民眾黨強行通過的新財劃法去編預算，明年中央政府總預算要舉債5600億，超過公共債務法所定的舉債上限，預算完全編不出來，2025年台股天天交易量動輒破3000億。

周軒指出，外資預測2025全年台灣經濟成長率大約6%，結果我們中央政府現在要編明年的總預算舉債舉到爆還編不出來，有夠荒謬的，更荒謬的是，不管是台灣自己的主計總處、台經院、還是外資都預測，2026年台灣的全年經濟成長率，直接腰斬，剩下3%左右。

周軒直言，然後我們的在野黨修法，讓中央政府明年要舉債舉到爆還不一定能編的出總預算，台灣人果然就是與眾不同。

